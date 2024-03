Sci, Odermatt vince ancora ad Aspen: sono dodici consecutive

Aspen, 2 marzo 2024 - Può sbagliare, essere imperfetto, ma alla fine vince sempre. Marco Odermatt dice dodici, come i giganti consecutivi vinti, e nove di fila in stagione in quel di Aspen dove neanche un grave errore nella seconda manche lo ha privato del successo. Lo svizzero era terzo dopo la prima manche, poi nella seconda quasi è caduto, ma un po’ in stile Alberto Tomba si è ripreso, acceso il gas e battuto tutti gli altri con Meillard secondo e Haugan terzo. Rammarico per Luca De Aliprandini, fuori dal podio per dieci centesimi, ottimo Alex Vinatzer quinto.

Chi ferma Odermatt?

Sempre difficile il tracciato di Aspen, con dossi, traiettorie da studiare bene e neve scivolosa su un paio di porte. Per una volta non è Odermatt a prendersi il miglior tempo nella prima manche e il norvegese Steen Olsen lo sorprende con il pettorale 5, rifilando 9 centesimi a Loic Meillard e 32 proprio sul cannibale che ha perso qualche centesimo in ogni settore della pista. Prima manche combattuta, infatti in quarta piazza c’è Zan Kranjec a 39 centesimi, poi Timon Haugan quinto a 60 e un ottimo Luca De Aliprandini sesto a 61 e dunque ancora in lizza per il podio. Delude ancora Kristofferen solo ottavo a 1”06. Meno efficaci gli altri big italiani con Filippo Della Vite dodicesimo e Alex Vinatzer quattordicesimo. Si è qualificato anche Giovanni Borsotti ventesimo mentre ha ottenuto un ottimo diciottesimi posto Hannes Zingerle con il pettorale 29. La seconda manche vive di pathos, prima perché Alex Vinatzer porta a casa una grande rimonta di nove posizione per chiudere in quinta e con il miglior tempo di manche. Poi ci ha pensato Luca De Aliprandini, che ha disputato una grandissima prima parte ma un errore nella parte centrale lo priva del podio, che sarebbe stato meritato, ma alla fine è ottimo quarto. Di nuovo pimpante la sciata di De Aliprandini che si assicura Saalbach. Poi la lotta alla vittoria. Marco Odermatt commette un grave errore nella parte alta, poi apre il gas e compie un miracolo autentico per vincere il dodicesimo gigante di fila con un ultimo settore da paura. Trionfo in 2’’03”20, con 34 centesimi su Loic Meillard e 58 su Timon Haugan, davanti a De Aliprandini per dieci centesimi. E Steen Olsen? Ha provato ha sfruttare l’errore di Odermatt a inizio seconda, ma è scivolato a metà percorso e poi ha chiuso solo in diciassettesima posizione. Gli altri italiani, cioè Zingerle, Borsotti e Della Vite sono usciti. Domani si chiude con lo slalom speciale

Classifica gigante Aspen

1 Marco Odermatt 2’03”20 2 Loic Meillard +0.34 3 Timon Haugan +0.58 4 Luca De Aliprandini +0.68 5 Alex Vinatzer +1.15 6 Filip Zubcic +1.23 7 Zan Kranjec +1.36 8 Thomas Tumler +1.40

9 Atle Lie McGrath +1.51 10 Gino Caviezel +1.81