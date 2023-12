Sci domani in tv: orari e favoriti della discesa libera in Val Gardena (su Rai ed Eurosport)

Val Gardena, 13 dicembre 2023 - Si prova a trovare un minimo di continuità in calendario nella Coppa del Mondo di sci 2023/2024, soprattutto al maschile dove tutte le prove di velocità sono state cancellate tra Cervinia e Beaver Creek: parte giovedì sulla Saslong in Gardena il weekend lungo con anche il recupero di una delle due discese libere cancellate nello Speed Opening. In programma due libere e un supergigante e le previsioni meteo dovrebbero consentire il regolare svolgimento delle gare, anche se la seconda prova di discesa è stata cancellata dopo una umida nevicata nella notte: l’organizzazione ha preferito annullare tutto per preparare al meglio la pista in vista della prima gara di giovedì. In pista anche gli italiani che sperano di poter fare affidamento sulle prime gare veloci della stagione, in un programma falcidiato dalle cancellazioni e che difficilmente verrà recuperato in toto, slalom di Val d’Isere compreso. Dominik Paris, Mattia Casse e Florian Schieder sono le tre carte principali della valanga azzurra.

Una sola prova disputata delle due in calendario, ma è sufficiente per poter disputare le gare. Solo martedì gli atleti hanno potuto testare la Saslong della Val Gardena, con il miglior tempo ottenuto dallo statunitense Jared Goldberg in 2’02”19, con 25 centesimi su Aleksander Aamodt Kilde e 37 sullo svizzero Stefan Rogentin. E Marco Odermatt? C’è, anche se la pista non lo favorisce essendo presenti lunghi tratti di scorrimento. Lo svizzero ha chiuso comunque settimo a 77 centesimi. Miglior azzurro Dominik Paris nono a 95 centesimi, mentre Mattia Casse ha chiuso tredicesimo a 1”21 e Florian Schieder sedicesimo a 1”80. Nella storia della Saslong ci sono state solo 5 vittorie azzurre. La prima porta la firma di Plank nel 1978, poi le altre sono tutte di Ghedina. L’ampezzano vinse la prima nel 1997 su Alphand e Strobl, la seconda nel 1999 su Kjus e Franz, la terza nel 2000 su Strobl e Podvinsky e l’ultima nel 2001 su Kjus e Sulzenbacher. Quella è stata anche l’ultima vittoria azzurra in discesa libera sulla Saslong. In epoca recente si registra un terzo posto di Dominik Paris nel 2014, l’altoatesino ha sempre avuto poco feeling con la pista gardenese, e il terzo di Mattia Casse nel 2023.

Il favorito d’obbligo è ovviamente il campione in carica della coppa di specialità di discesa, nonché vincitore di tre delle ultime cinque discese libere sulla Saslong. Tutti andranno a caccia di Aleksander Aamodt Kilde, vincitore nel 2023 su Johan Clarey e Mattia Casse, ma trionfatore anche nel 2019 e nel 2021, successi intervallati nel 2022 da Bryce Bennett e nella prima discesa dell’anno scorso da Vincent Kriechmayr. Il norvegese è dunque favorito numero uno, seguito proprio dall’austriaco e senza dimenticare Marco Odermatt, secondo l’anno scorso. Gli svizzeri, privi di Beat Feuz (due volte terzo) punteranno anche su Niels Hintermann, terzo nel 2022, e Stefan Rogentin. L’Austria, oltre Kriechmayr, avrà Daniel Hemetsberger e Otmar Striedinger, mentre i francesi si giocheranno le pericolose carte Cyprien Sarrazin, Nils Allegre e l’eterno Adrien Theaux. Occhio anche ai tedeschi, con Simon Jocher quarto in prova e Romed Baumann sesto. Poi l’Italia, che gioca tre pedine importanti. Dominik Paris vuole dare un segnale di crescita dopo la brutta stagione 2023, mentre vuole confermarsi ad alti livelli Mattia Casse, ormai entrato nel ristretto club dei migliori della disciplina, poi cercherà di inserirsi nelle prime posizioni anche Florian Schieder. Proveranno a ottenere punti importanti di Coppa del Mondo Guglielmo Bosca e Christof Innerhofer.

Dominik Paris ha lo scopo in questa stagione di tornare competitivo e nella prima prova ha ricavato, da una pista che non gli ha mai regalato grosse gioie, buone sensazioni: “Non è male, ho trovato una neve diversa dal solito, ho avuto buone sensazioni - le sue parole - I salti sono alti e divertenti, ho provato a essere aggressivo nella zona del lago, ma ho capito che devo cambiare tattica. Devo fare meglio al Ciaslat, lì ho perso le linee e di conseguenza tempo. Mi concentrerò al video per capire come meglio comportarmi”. Anche per Paris sarà il norvegese Kilde il favorito: “Kilde su questa pista è sempre forte, qui non ha vinto per caso tre volte in discesa, quest’anno può essere interessante perché con queste condizioni di neve anche altri possono fare bene”. Mattia Casse è invece entrato nel lotto dei pretendenti al podio in ogni gara e ci proverà anche sulla Saslong: “Come al solito vado forte e poi ogni tanto mi spengo, l’entrata al Ciaslat come l’anno scorso è stata buona, poi un errore forse dovuto al riporto di neve in pista mi ha rallentato - la sua analisi - Il manto è buono, speriamo di iniziare bene la stagione, qua tutti hanno il coltello in mezzo ai denti, bisogna attrezzarsi e andare avanti”. Poi c’è Florian Schieder, a caccia di un risultato di prestigio in casa: “Si può fare sicuramente fare meglio. Per me la curva del Lago in entrata al Ciaslat è spesso un rebus, sbaglio quasi sempre come affrontarla. Devo studiarla bene, l’anno scorso l’ho fatto ed il risultato si è visto. E’ un tracciato divertente, speriamo che il meteo regga e allora ci possiamo divertire”.

La prima delle due discese libere in programma sulla Saslong della Val Gardena si disputa giovedì 14 dicembre alle ore 11.45 con doppia diretta televisiva. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Dazn e Discovery Plus con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Diretta in chiaro su Rai Due dalle 11.10, in streaming su Raiplay, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Meteo permettendo, via alle discipline veloci per una Coppa del Mondo falcidiata, fino a qui, dalle cancellazioni. La Saslong è pronta a splendere. Leggi anche - Record negativo: 10 gare cancellate o rinviate in Coppa del Mondo