Sci, prima discesa Kitzbuhel: favoriti e orari tv

Kitzbuhel, 18 gennaio 2024 - Dopo due giornate di prove e quella di riposo per far rifiatare gli sciatori, può finalmente partite il weekend di Kitzbuhel in Austria dove da venerdì 19 gennaio sono in programma due discese libere e uno slalom speciale. La mitica Streif si veste a festa per uno spettacolo assicurato di pubblico, ambiente e sceneggiatura. Assieme a Wengen, quella d Kitzbuhel è l’altra grande discesa libera della stagione, una classicissima che tutti vogliono vincere e che spesso riserva qualche sorpresa. Con Aleksander Aamodt Kilde fuori fino a fine stagione, in discesa si dovrebbe riproporre il duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, sperando che la pattuglia italiana possa inserirsi nella lotta al podio, ovviamente assieme ad austriaci e canadesi.

I favoriti: Odermatt e Sarrazin su tutti

Anche se si sono nascosti nelle prime due prove, Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin sono i grandi favoriti della discesa libera di Kitzbuhel. Entrambi sono andati molto forte nella parte alta e tecnica, soprattutto sulla Steilhang, poi si sono nascosti nelle zone di scorrimento ma l’ingresso nella stradina resta fondamentale per portare la velocità fino alla seconda parte di pista. Lo svizzero insegue anche la coppa di specialità, mentre il francese sogna di vincere sulla Streif e riaprire i giochi. Poi gli outsider. Sulla pista di casa non vorrà steccare Vincent Kriechmayr che a Wengen è apparso decisamente sotto tono e lontano dai tempi dei migliori anche se ha avuto un buon piazzamento nella seconda discesa; con lui anche Otmar Striedinger e Daniel Hemetsberger da tenere in considerazione.

Poi gli italiani. Ce ne sono tre nel primo gruppo di merito e tutti possono trovarsi bene sulla Streif, storicamente pista amica. Dominik Paris ci ha già vinto e se riuscirà a disegnare bene la Steilhang ha dimostrato di poter essere veloce nella seconda parte, e può andare forte sulla Hausbergkante. Mattia Casse ha più o meno la stessa missione, fare bene il tecnico e poi sfruttare la sua scorrevolezza per andare forte sui piani, e attenzione a Florian Schieder che a Kitz ha già sorpreso ed è andato forte in prova.

In gara per gli italiani ci saranno anche Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi, Benjamin Jacques Alliod e Nicolo Molteni. Non solo Austria e Italia, infatti il Canada propone la temibile coppia Cameron Alexander e James Crawford, mentre gli Usa punteranno su Bryce Bennett, ma non è esattamente una pista per lui, e Ryan Cochran Siegle. Tra gli altri possibili protagonisti citiamo i francesi Nils Allegre e Blaise Giezendanner, gli svizzeri Niels Hintermann, Justin Murisier e Stefan Rogentin e il norvegese Adrian Smiseth Sejersted.

Orari tv

La discesa libera sulla Streif di Kitzbuhel si disputa venerdì 19 gennaio alle ore 11.30 con doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211, il primo canale è dedicato agli Australian Open, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Giulio Bosca. In streaming su Raiplay.