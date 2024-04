Sci, Rossetti tricolore in slalom: fuori Brignone. E il 6 aprile si ricorda Fanchini

Val Senales, 4 aprile 2024 - E’ Marta Rossetti la campionessa italiana di slalom speciale. La 25enne delle Fiamme oro ha rimontato dal quarto posto della prima manche e vinto il suo primo titolo tricolore della carriera, battendo Martina Peterlini, altra presenza fissa in Coppa del Mondo, e Emilia Mondinelli. Fuori Federica Brignone, tricolore ieri in gigante, che era seconda a metà gara.

La prima manche era vissuta sul migliore tempo di Peterlini che aveva ottenuto un margine di 16 centesimi su Brignone e 17 su Beatrice Sola, mentre Marta Rossetti si era piazzata quarta a 29 centesimi. Ma nella seconda c’è stata la rimonta di Rossetti che ha vinto in 1’29”17 con 10 centesimi su Peterlini, Fiamme Oro, e 34 su Mondinelli (Fiamme Gialle), con Brignone che chiude dunque la sua stagione con una uscita di pista. Appena fuori dal podio l’ottima diciottenne Tatum Bieler (Carabinieri) a 56 centesimi di ritardo, quinta Vera Tschurtschenthaler a 58 centesimi davanti a Beatrice Sola, scesa dalla terza alla sesta piazza. Per quanto riguarda il titolo italiano dedicato ad atlete non iscritte nelle squadre nazionali c’è stato il successo di Matilde Vianello (Città di Rovereto) con il quattordicesimo posto assoluto. La rassegna tricolore in Val Senales prosegue venerdì 5 aprile con lo slalom maschile per concludersi il giorno successivo con il gigante maschile; entrambe le prove vedranno la prima manche alle 8:45 e la seconda alle 11:30.

La festa per ricordare Elena Fanchini

Sabato 6 aprile sarà anche il giorno dedicato a Elena Fanchini, scomparsa un anno fa. La festa è stata organizzata al Passo del Tonale e ha l’intento di trasmettere a tutti gli appassionati della neve e della montagna la passione, determinazione e spirito sportivo che hanno contraddistinto la vita di Elena. L’evento sarà supportato dagli sponsor che hanno accompagnata Elena nel corso della carriera, oltre ad AIRC e alla Val Camonica. Tante le campionesse e le amiche che hanno aderito, partendo da Sofia Goggia e passando per Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi e Daniela Merighetti. Presenti anche il presidente Fisi Flavio Roda e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Sempre sabato sarà anche aperta una asta online su charitystars dove si potranno aggiudicare i cimeli messi in palio grandi campionesse e campioni dello sport come Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Mikaela Shiffrin, Marc Odermatt, Marc Rochat, Aleksander Kilde e Lucas Braathen. L’inter ricavato sarà devoluto alla ricerca contro il cancro. La Fanchini, scomparsa a soli 38 anni dopo una lunga malattia, aveva conquistato in carriera un argento mondiale, un argento e un bronzo mondiale junior e quattro podi di Coppa del mondo con due vittorie, a Lake Louise nel 2005 e a Cortina d'Ampezzo nel 2015, e due terzi posti.