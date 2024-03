SCI. Saltano le gare a Saalbach e all’Abetone

Anche l’ultima tappa della coppa del mondo salta, stavolta per troppa neve: a Saalbach-Hinterglemm nonostante tutti i tentativi di sistemare le piste, cancellata anche l’ultima discesa maschile stagionale, per ragioni di sicurezza. Lo svizzero Marco Odermatt vince la Coppa di specialità con 552 punti. In Italia, cancellate le finali nazionali e internazionali del Pinocchio sugli Sci all’Abetone, per meteo e condizioni delle piste.