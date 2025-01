Sci, Shiffrin prepara il rientro e Sarrazin migliora: ora il trasferimento in Francia

Roma, 2 gennaio – Mikaela Shiffrin potrebbe presto tornare al cancelletto di partenza delle gare di Coppa del mondo. Tramite i propri profili social, la campionessa statunitense ha annunciato che la prossima settimana potrebbe rimettere gli sci ai piedi alimentando le speranze degli appassionati di rivederla in pista entro la fine del mese di gennaio. Shiffrin, infortunatasi il 30 novembre scorso nella seconda manche dello slalom gigante di Killington inseguendo la vittoria numero 100 in Coppa del mondo, si era procurata cadendo una profonda ferita nella zona dell’anca con conseguente intervento chirurgico per drenare l’ematoma. “Sto facendo dei progressi, posso di nuovo muovermi, sudare e usare il mio corpo, il che è entusiasmante! Mi sto concentrando per ritrovare il più velocemente possibile la forza e la condizione fisica, spero di riuscire a fare qualche curva facile sulla neve la prossima settimana o giù di li. C’è ancora un po’ di strada da fare prima di essere pronta a sciare con intensità ma non vedo l’ora”, ha affermato facendo riferimento alle tante ore di palestra e riabilitazione. Nel mirino della 29enne di Vail, oltre alla Coppa del mondo generale, ci sarebbero i Campionati mondiali a Saalbach-Hinterglemm (Austria) in programma dal 4 al 16 febbraio.

La campionessa Usa è attualmente ottava nella generale di Coppa del mondo (245 punti) ma, in caso di rientro anticipato e di permanenza ai box di Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami, non sarebbe utopico immaginarla protagonista in una lotta a due per il titolo con Federica Brignone. In testa alla Coppa c’è ora la svizzera Camille Rast con 351 punti, davanti alla croata Zrinka Ljutic (334) e a Fede (319). Mentre Shiffrin torna a sorridere, non può fare lo stesso il fidanzato Aleksander Kilde. Il norvegese, caduto rovinosamente lo scorso gennaio sulla ‘S’ finale del Lauberhorn a Wengen, sarà costretto a saltare tutta la stagione in corso poiché dovrà sottoporsi ad un’ulteriore operazione. Al 32enne infatti è stata diagnosticata un’altra infezione dopo quella contratta all’articolazione e sistemata a fine luglio. Notizie positive per Cyprien Sarrazin, dimesso dalla terapia intensiva dell’ospedale di Sondrio e atteso domani nel reparto di neurochirurgia del ‘Medipole’ di Lione. Il transalpino, vittima di una brutta caduta lo scorso 27 dicembre a Bormio, aveva rimediato un ematoma intracranico per il quale ha subito un intervento chirurgico. Per la prima volta dal 28 dicembre, la Federazione francese di sci (FFS) ha emanato un nuovo bollettino medico. “Il suo stato di salute è stabile”, ha chiarito il dottor Stephane Bulle. “È stato dimesso dall’unità di terapia intensiva e ricoverato in un’unità di cura. È ora in corso un lungo periodo di recupero e riabilitazione e la durata della sua indisponibilità è per il momento indeterminata. Il resto del controllo medico (piede e ginocchio doloranti) è molto rassicurante e, nonostante la violenza della botta, non sono state notate altre lesioni”, ha aggiunto. Nonostante le ultime notizie facciano ben sperare, lo sciatore 30enne sarebbe ancora lontano dal rientro in pista.