Sci, Shiffrin vince a Gurgl e fa 99. Lara Colturi seconda

Gurgl, 23 novembre 2024 – Ha mantenuto il pronostico e di autorità Mikaela Shiffrin. La campionessa americana ha vinto il secondo slalom stagionale, a Gurgl in Austria, conquistando la vittoria numero 99 in Coppa del mondo, confermando la sua netta superiorità tra i pali stretti. Un autentico dominio di questa epoca moderna e ora l’obiettivo della tripla cifra è vicinissimo. Al secondo posto si è piazzata invece Lara Colturi, che è nata in Italia ma gareggia per l’Albania, un rammarico per la nostra nazionale, ed è un grande talento. A diciotto anni primo podio di Coppa del mondo e un futuro luminoso. Terza Camille Rast. Italiane fuori dalle quindici.

La gara

Nella prima manche Mikaela Shiffrin ha cercato subito di mettere le cose in chiaro, ottenendo il miglior tempo, ma con un margine minimo su una ritrova Wendy Holdener, seconda a 13 centesimi. Dietro, bene si sono comportate Liensberger a 52 centesimi, Colturi, italiana naturalizzata albanese, a 61 centesimi con il pettorale 27, e Camille Rast, quinta a 68 centesimi. Distacchi ancora contenuti fino alla settima, ovvero Paula Moltzan a 75 centesimi. Poi si è saliti oltre al secondo ma c’è stata l’ottima prova di Lara Della Mea, decima con il pettorale 40 a solo 1”38 da Shiffrin. In generale, segni di risveglio dalla nazionale con altre tre qualificate alla seconda manche, ovvero Collomb, col pettorale 64, ventiseiesima a 2”29, poi Sola ventisettesima a pari merito con Peterlini e a una deludentissima Anna Swenn Larsson. Nella seconda manche c’è una bella rimonta di Zrinka Ljutic, capace di risalire dalla ventiquattresima alla nona posizione, fermata da Sara Hector, ottava. Nella lotta al podio c’è chi sale e chi scende. Non ce la fanno Katharina Liensberger e Wendy Holdener, settima e quarta, così sbuca l’albanese Lara Colturi, un talento sicuro e nato in Italia, che conquista il primo podio della sua carriera con un sontuoso secondo posto, a soli 55 centesimi da una imprendibile Mikaela Shiffrin, che ha amministrato senza problemi le buche della seconda manche. Lara, al migliori risultato in carriera, gareggia sotto la bandiera albanese ma è figlia di una ex campionessa olimpica, quella Daniela Ceccarelli sontuosa nel 2002. Colturi è una promessa e a soli 18 anni ha fatto capire a tutti quanto vale. A completare il podio Camille Rast, terza a 57 centesimi, mentre Duerr e Moltzan si devono accontentare del quinto e del sesto posto. Le italiane? Lara Della Mea, che era decima a metà gara, è uscita, così come Giorgia Collomb, mentre Peterlini e Sola hanno viaggiato in simultanea con la ventesima e la ventunesima posizione

La classifica

1 Mikaela Shiffrin 1’40”22 2 Lara Colturi +0.55 3 Camille Rast +0.57 4 Wendy Holdener +0.75 5 Lena Duerr +0.80 6 Paula Moltzan +1.10 7 Katharina Liensberge +1.14 8 Sara Hector +1.22 9 Zrinka Ljutic +1.63 10 Melanie Meillard +1.91