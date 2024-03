Sci, slalom Are: favorite e orari tv

Are, 9 marzo 2024 - Lo straordinario successo di Federica Brignone nel gigante ha tenuto vive le possibilità di coppa di specialità e anche, seppur remote, quella della coppa del mondo generale. E la valdostana ha deciso di cimentarsi anche in slalom nella giornata di domenica, quando si chiuderà la tappa svedese che è l’ultima prima delle finali di Saalbach. Una rimonta pazzesca di Fede nel gigante dopo il distacco di 1”16 rimediato nella prima manche da Sara Hector, ma nella seconda Brignone è stata letteralmente ingiocabile per la sua ventiseiesima vittoria in carriera. Domani, tra i pali stretti, sarà difficile ottenere un risultato sul podio ma la forma di Brignone induce a sperare anche in un piazzamento in top ten per accorciare ulteriormente su Lara Gut. Grande curiosità anche per il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin dopo l’infortunio di Cortina e che ha permesso all'elvetica di andare in fuga per la Coppa del mondo.

Le favorite

Tra le sette del primo gruppo di merito ovviamente ci sarà da monitorare la condizione fisica di Shiffrin, che sarebbe la favoritissima ma è di rientro da un infortunio. E allora attenzione alle padrone di casa Anna Swenn Larsson e Sara Hector, che conoscono molto bene la neve, e anche alla tedesca Lena Duerr, oltre alla svizzera Michelle Gisin e alla croata Zrinka Ljutic. Tra le outsider attenzione a Paula Moltzan, Camille Rast e alle austriache Liensberger, Huber e Truppe. Per le italiane è la disciplina peggiore con una sola atleta nella trenta, è Martina Peterlini, che guida la truppa assieme a Marta Rossetti e proprio Federica Brignone, che si è allenata con profitto in slalom mettendo in mostra ottima condizione e ottimi tempi. Per le italiane ci saranno anche Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Le parole di Brignone dopo il successo in gigante

La soddisfazione di Brignone per il successo in gigante: “Ho provato a fare il massimo, sono entrata in ritmo, ho spinto e mi è venuto tutto bene, non pensavo di farlo così bene! - la sua gioia - Sono scesa senza timore di uscire, ma soltanto a spingere porta dopo porta. Vincere qui era un obiettivo, sono orgogliosa di quanto sto facendo, siamo un gruppo fantastico, il clima in squadra è bello e anche con gli allenatori stiamo facendo una grande lavoro. Adesso mi lancio in slalom con il solo intento di divertirmi”.

Orari tv

Lo slalom di Are si disputa domenica 10 marzo con prima manche alle 10.30 e seconda manche alle 13.30. Prevista doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, e in streaming su Raiplay. Live a pagamento sui canali Eurosport e in streaming su Discovery Plus e Dazn. MANUEL MINGUZZI