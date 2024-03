Sci, slalom Aspen: favoriti e orari tv

Bologna, 2 marzo 2024 - Un argento mondiale, un argento olimpico, 6 vittorie in Coppa del mondo, tutte in slalom speciale, ma ancora zero coppe di specialità. Manuel Feller, a 32 anni, prova prendersi la sua prima sfera di cristallo di slalom, forte di una classifica che lo vede in testa dopo 8 gare con 590 punti, davanti ai 386 di Linus Strasser e i 352 di Clement Noel. Di fatto, da Aspen potrebbe uscire con la matematica consacrazione domenica sera quando la tappa americana si chiuderà proprio tra i pali stretti. Ma sarà una gara importante anche per l’Italia, soprattutto per Alex Vinatzer che sembra aver trovato una buona continuità con il sesto posto a Palisades Tahoe in slalom e quello nel primo gigante di Aspen nella giornata di venerdì. Servirà un altro acuto tra i pali stretti in ottica qualificazione alle finali di Saalbanch - andranno i migliori 25 - con l’attuale ventiduesima posizione che non garantisce totali sicurezze nonostante i 31 punti di vantaggio sul ventiseiesimo che è Istok Rodes. Tra le carte italiane ovviamente i sarà anche Tommaso Sala, reduce da una stagione senza acuti strabilianti ma comunque discreta nel complesso.

Favoriti

Non è in perfette condizioni fisiche Manuel Feller che soffre di qualche acciacco alla schiena. L’austriaco è uscito nel primo gigante di venerdì e punta sullo slalom, ma il vantaggio in classifica è buono e può comunque amministrare in parte i 204 punti di margine. Linus Strasser è avversario di livello, ma non del tutto continuo per tentare una clamorosa rimonta. Ci si attende poi un acuto da Clement Noel, reduce da una stagione di alti e bassi. Attenzione ai norvegesi con il terzetto Timon Haugan, Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath che può dar battaglia. Poi gli svizzeri, tutti di livello e con possibilità di successo partendo da Daniel Yule, passando da Loic Meillard e Marc Rochat e per concludere con Ramon Zenhaeusern. Gli austriaci, senza Schwarz, avranno anche le carte Fabio Gstrein e Dominik Raschner. Possibili protagonisti anche lo svedese Kristoffer Jakobsen e il britannico Dave Ryding. Attenzione anche ad Aj Ginnis che in America potrebbe esaltarsi. In casa Italia qualche speranza in ottica podio per Alex Vinatzer e Tommaso Sala, mentre proveranno a conquistare punti importanti di coppa si Tobias Kastlunger che Stefano Gross.

Orari tv

Lo slalom di chiusura della tappa nordamericana di Aspen avrà luogo domenica 3 marzo con prima manche alle 17 e seconda manche alle 20. Per quanto riguarda la Rai per ora è prevista solo la diretta streaming sul canale raiplay 3 con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. A pagamento live su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.