Sci, slalom Gurgl: favoriti e orari tv

Bologna, 17 novembre 2023 - Non solo Speed Opening femminile. La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa, stavolta al maschile, in quel di Gurgl, località inedita per il massimo circuito e situata nelle Alpi Venoste nel Tirolo austriaco. In programma sabato 18 novembre uno slalom speciale che apre la stagione di coppa nella disciplina più tecnica. Tutti i big in gara, ad accezione di Lucas Braathen che ha deciso di ritirarsi, con l’Italia che punterà decisamente su Alex Vinatzer, atteso dal definitivo salto di qualità.

Favoriti

Disciplina molto combattuta quella dello slalom e praticamente tutti i primi quindici della classifica di merito possono vincere. Si parte dunque da Linus Strasser, il tedesco avrà il vantaggio del pettorale uno, poi lo svizzero Ramon Zenhaeusern e l’austriaco Manuel Feller con il numero due e il tre, poi il campione olimpico francese Clement Noel che precede Henrik Kristoffersen. Attenzione anche a Marco Schwarz, che gioca in casa, così come a Fabio Gstrein. I norvegesi avranno anche le carte Timon Haugan, Alexander Steen Olsen e il rientro di Atle Lie McGrath. Poi gli italiani, che sono competitivi partendo da Tommaso Sala con il pettorale numero otto, ma reduce da un infortunio, e Alex Vinatzer con il pettorale quindici. Tra gli outsider fuori dai primi quindici pettorali citiamo Aj Ginnis e Sebastian Foss Solevaag. La pattuglia italiana è invece completata da Stefano Gross con il venticinque, Giuliano Razzoli con il trentuno, Tobias Kastlunger con il trentadue, Simon Maurberger con il cinquantaquattro e Matteo Canins con il sessantatré. “Alla prima gara di slalom c’è sempre un po’ di tensione – ha affermato Vinatzer alla vigilia - Però è bello ricominciare a gareggiare, anche in anticipo rispetto alla Val d’Isère, che rimane comunque una bellissima gara. Le sensazioni nell’ultimo allenamento erano davvero buone e la speranza è quella di riportarle anche in gara: se ci riesco sono a posto”. Tommaso Sala invece è consapevole che ha saltato una parte della preparazione estiva per un infortunio rimediato a Ushuaia ad agosto, le aspettative non sono alte: “Non mi aspetto nulla dalla prima gara – ha detto Sala - arrivo da pochi giorni sugli sci quindi zero aspettative: ed è un punto di vantaggio. Sono molto sereno e tranquillo, farò quello che sono riuscito a fare fino ad oggi in allenamento. Il ginocchio sta abbastanza bene, anche se mancano chiaramente un po’ di fiducia e continuità, fattori che dipendono sicuramente dalla mancanza di allenamento”.

Dove vederlo in tv

Il primo slalom speciale della stagione avrà luogo sabato 18 novembre a Gurgl con prima manche alle ore 10.45 e seconda alle ore 13.45. Doppia diretta tv. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 10.30 per la prima manche e le 13.30 per la seconda. In streaming su Discovery Plus. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, dalle 10.30 per la prima manche e dalle 13.30 per la seconda. In streaming su Raiplay.