Sci, slalom di Jasna: Shiffrin fa 95 in Coppa del Mondo

Jasna (Slovacchia), 21 gennaio 2024 - Il primo colpo di scena era arrivato ieri, con la caduta dell'idolo di casa Petra Vlhova: per lei rottura del crociato e stagione finita. Il tutto davanti al pubblico amico di Jasna, che nello slalom assiste alla vittoria numero 95, nonché il podio numero 150, in Coppa del Mondo di Mikaela Shiffrin, che fa la voce grossa nella prima manche e poi amministra nella seconda prima dell'accelerata nel finale utile a tenere alle proprie spalle la giovanissima Zrinka Ljutic, la sorpresa di giornata, attardata di appena 14 centesimi: a chiudere il podio, a 81 centesimi, è Anna Swenn Larsson, mentre l'unica italiana al traguardo è Martina Peterlini, 12esima. Niente da fare invece per Marta Rossetti, l'altra azzurra qualificata alla seconda manche dopo l'ecatombe del mattino che aveva lasciate fuori 5 italiane.

Prima manche

Al mattino a dominare è Mikaela Shiffrin, che scende in 52.91: il podio parziale viene completato da Zrinka Ljutic e Mélanie Meillard, attardate rispettivamente di 52 centesimi e 1.35. Un decimo più giù c'è Sara Hector, la più grande rivale della statunitense nella specialità ora che Petra Vlhova è fuori causa per il resto della stagione. Specialità in cui faticano ancora le italiane: a staccare il pass per la seconda manche sono soltanto Martina Peterlini e Marta Rossetti, rispettivamente 13esima e 17esima. Niente da fare invece per Lucrezia Lorenzi, Vera Tschurtschenthaler e Beatrice Sola, fuori dalla top 30, mentre Lara Della Mea ed Emilia Mondinelli non completano le rispettive manche.

Seconda manche

Rossetti parte benissimo prima di fermarsi contro un palo e dilapidare tutto lo sforzo. Peterlini chiude con un tempo totale di 1:51.14 frutto di una buona manche, seppur priva della zampata buona per provare a scalare posizioni. Archiviata la (brevissima) parentesi azzurra, una triste consuetudine nello slalom, si passa alla lotta per la vittoria. La sorprendente Ljutic fa il suo, piazzando un tempo totale di 1:48.35: Shiffrin parte amministrando il vantaggio della prima manche (52 centesimi) e rischia grosso fino all'accelerata finale, che frutta l'1:48.21 che vale la vittoria numero 95 in Coppa del Mondo, nonché il podio numero 150. Numeri da fuoriclasse: a maggior ragione ora che di rivali, almeno nello slalom, quasi non ne esistono più.

Classifica slalom di Jasna

1) Mikaela Shiffrin (USA) in 1:48.21 2) Zrinka Ljutic (CRO) +0.14 3) Anna Swenn Larsson (SWE) +0.81 4) Camille Rast (SUI) +0.90 5) Mélanie Meillard (SUI) +1.39 6) Michelle Gisin (SUI) +1.86 7) Lena Durr (GER) +1.97 8) Dzenifera Germane (LAT) +2.09 9) Sara Hector (SWE) +2.23 10) Neja Dvornik (SLO) +2.82

Classifica Coppa del Mondo di slalom

1) Mikaela Shiffrin (USA) 630 2) Petra Vlhova (SVK) 505 3) Lena Durr (GER) 402 4) Michelle Gisin (SUI) 282 5) Sara Hector (SWE) 275

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Mikaela Shiffrin (USA) 1209 2) Petra Vlhova (SVK) 802 3) Lara Gut-Behrami (SUI) 789 4) Federica Brignone (ITA) 787 5) Sara Hector (SWE) 647