Sci, slalom Schladming: favoriti e orari tv

Schladming, 23 gennaio 2024 - Archiviato lo slalom gigante vinto da Marco Odermatt, stavolta in rimonta, la tappa di Schladming sulla Planai si chiude mercoledì 24 gennaio con uno slalom speciale, sempre in notturna. Disciplina per ora dominata da Manuel Feller dopo cinque slalom disputati, con l’austriaco saldamente leader della disciplina con 395 punti, davanti a Linus Strasser con 208 e Atle Lie McGrath con 192. Privi di Marco Schwarz, infortunato a Bormio, stagione finita, i padroni di casa puntano comunque al bersaglio grosso nell’unica disciplina al mondo non praticata da Marco Odermatt, ormai fagocitatore di quasi tutta la Coppa del mondo a parte la grande crescita di Cyprien Sarrazin in discesa. Proprio nel gigante lo svizzero ha rimontato 98 centesimi a Feller privandolo della prima vittoria tra i pali larghi L’Italia gioca le solite carte, ovvero Tommaso Sala, di recente in risalita dopo le difficoltà di inizio stagione causa infortunio estivo, e Alex Vinatzer, reduce da un calo di rendimento in slalom e atteso perennemente al salto di qualità.

I favoriti

Il principale candidato alla vittoria resta comunque il padrone di casa Manuel Feller. L’austriaco non ha mai fatto peggio della top five in stagione con tre vittorie, Gurgl, Adelboden e Wengen, poi un quarto e un quinto posto. Senza Schwarz è sicuramente il più costante del lotto e vorrà far esplodere di gioia il pubblico di Schladming. Attenzione al tedesco Linus Strasser, che arriva alla gara forte della vittoria di Kitzbuhel e che ha riscattato l’uscita di Wengen. In stagione vanta anche un quarto posto ad Adelboden. Atle Lie Mcgrath rimane un’altra carta spendibile tra i favoriti con due secondi posti ad Adelboden e Wengen, poi un ottavo a Madonna di Campiglio, mentre a Kitzbuhel è uscito nella prima manche. Chi è atteso a un segnale è sicuramente il francese Clement Noel, uscito in due slalom, Kitz e Adelboden, poi secondo a Campiglio e quarto a Wengen, ma in generale la stagione è sottotono. Anche Henrik Kristoffersen deve riscattarsi dato che per ora vanta un solo podio in stagione in slalom a Wengen (terzo). Tra gli outsider citiamo Daniel Yule. Dave Ryding, Timon Haugan, Loic Meillard e Marc Rochat. Attenzione anche ai padroni di casa con Dominik Raschner e Michael Matt. Occhio, poi, allo svedese Kristofer Jakobsen. In casa Italia le chance maggiori le avrà Tommaso Sala, parso in crescita negli ultimi due slalom, mentre Alex Vinatzer dovrà assolutamente ritrovare al top ten dopo un inizio di stagione lontano dai migliori. Attenzione anche a Tobias Kastlunger e al veterano Stefano Gross.

Dove vederlo in tv

Lo slalom in notturna di Schladming sulla Planai si terrà mercoledì 24 gennaio alle ore 17.45 per la prima manche e alle ore 20.45 per la seconda. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terreste, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni.