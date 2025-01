Sci, slalom Schladming: favoriti, italiani in gara e dove vederlo in tv

Bologna, 29 gennaio 2025 – Nel giorno dell’ultima giornata di Champions League, gli appassionati di sci potranno mettere mano al telecomando e godersi una spettacolare gara in notturna sulla Planai di Schladming. Il tradizionale slalom austriaco anticipa di poco i Mondiali, che partono settimana prossima, e la tappa di Garmisch con la discesa libera domenica: sono gli ultimi appuntamenti prima della rassegna iridata. Ieri c’è stato il gigante con la doppietta norvegese, Steen Olsen su Kristoffersen, e la rimonta nella seconda manche di Odermatt, da dodicesimo a terzo, mentre Luca De Aliprandini è rimasto scottato da una neve difficile, sotto la pioggia e con temperature alte, ma si è salvato con un discreto quattordicesimo posto. Male Vinatzer, che non si è qualificato per la seconda manche e tenterà un grande risultato in slalom. E’ la migliore carta azzurra assieme all’eterno veterano Stefano Gross.

La situazione e i favoriti

Situazione decisamente aperta in classifica dopo otto slalom sui dodici in calendario. Il francese Clement Noel è leader della coppa di specialità con 464 punti, ma Henrik Kristoffersen è vicino con 435, anche se ha pagato lo zero di Kitzbuhel, e pure lo svizzero Loic Meillard è ancora in corsa con 370 punti. Sulla Planai hanno vinto in passato grandi campioni, partendo dal padrone di casa Marcel Hirscher che sarà però in parterre causa infortunio e probabilmente la sua seconda parte di carriera è già finita. Quattro volte ha vinto Henrik Kristoffersen, che utilizza i materiali di Hirscher, ma attenzione al tedesco Linus Strasser, due volte vincitore negli ultimi tre anni. Pista non sempre amica per Clement Noel, mai sul gradino più alto del podio e due volte secondo negli ultimi anni. Per gli austriaci si regista una vittoria di Marco Schwarz nel 2021. Favoriti, dunque, Kristoffersen e Strasser, con Haugan, McGrath, Meillard, Yule, Noel e Feller in seconda fila, mentre come outsider citiamo Amiez, Gstrein, Steen Olsen e Braathen. Per l’Italia ci sarà Alex Vinatzer, reduce dal podio di Kitz, come principale chance per un risultato importante, assieme a Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Simon Maurberger e Filippo Della Vite.

I pettorali di partenza

1 Linus Strasser

2 Manuel Feller

3 Henrik Kristoffersen

4 Timon Haugan

5 Atle Lie McGrath

6 Loic Meillard

7 Clement Noel

8 Daniel Yule

9 Samuel Kolega

10 Albert Popov

11 Kristoffer Jakobsen

12 Steven Amiez

13 Fabio Gstrein

14 Dave Ryding

15 Lucas Pinheiro Braathen

I pettorali degli italiani: Vinatzer 18, Kastlunger 30, Gross 33, Saccardi 54, Maurberger 56, Della Vite 73.

Dove vederlo in tv

Lo slalom di Schladming si disputa mercoledì 29 gennaio con prima manche alle 17.45 e seconda manche alle 20.45. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.