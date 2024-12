Sci, Sofia Goggia convocata per Beaver: “Belle sensazioni. E tornerò anche in gigante”

Bologna, 11 dicembre 2024 – Non c’erano dubbi, ma ora ci sono i crismi dell’ufficialità: Sofia Goggia è stata convocata per la tappa di Beaver Creek di Coppa del mondo. E’ il suo ritorno alle gare dopo tanti mesi di stop per il grave infortunio al piede rimediato in allenamento a Ponte di Legno. In programma, in America, una discesa femminile sabato e un superg domenica, entrambi alle ore 19, e Sofia farà parte della squadra italiana al via assieme a Elena Curtoni, anche lei di ritorno dopo un lungo infortunio, Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi. Parte dunque la rincorsa di Goggia al titolo che le manca, che è quello ai mondiali dove è sempre stata sfortunata. Saalbach 2025 la attende, ma ci sarà anche Lindsey Vonn che a Beaver sarà apripista e nelle recenti gare Fis ha ottenuto i punti che le servivano per poter tornare a gareggiare nel massimo circuito. Bella sfida.

Goggia: “Sto bene, da gennaio anche in gigante”

Settimana densa di impegni in Coppa del mondo con le ragazze a Beaver Creek e i maschi in Val d’Isere per quattro gare tra sabato e domenica ad alto tasso spettacolare. C’è tanta attesa per la libera in terra americana, impreziosita non solo dalla prima esperienza femminile sulla Birds of Prey ma anche dal ritorno di Sofia Goggia, la miglior interprete del pianeta. Sofia ha ritrovato in allenamento fiducia e feeling e fisicamente sta bene. Timori non ce ne sono più: “Ho svolto belle sessioni di allenamento in velocità e la confidenza è rimasta – le sue parole – Pensavo di avere paura su determinate curve, invece è andato tutto bene ma non so cosa aspettarmi a livello di competizioni. A Copper è stato comunque un lavoro fondamentale”. E Vonn che torna in gara? Ecco il pensiero di Sofia: “A Lindsey piace proprio questo sport, ben venga il suo ritorno”.

Per ora Goggia farà solo le prove veloci, ma da gennaio è pronta anche a cimentarsi in gigante: “Ho fatto solo cinque allenamenti ma voglio tornare a gareggiare anche tra le porte larghe. Coppa del mondo generale? Non ci penso, è l’ultimo dei miei pensieri perché torno da un infortunio molto pesante”. Come detto, a Beaver Creek le ragazze non hanno mai affrontato la discesa libera e l’unico precedente risale al 2013, ma in gigante. Vinse Jessica Lindell Vikarby su Mikaela Shiffrin e Tina Weirather. Per Brignone settimo posto. In gara anche i maschi, che tornano in Europa in Val d’Isere per un gigante sabato 14 e uno slalom domenica 15. Tra le porte larghe convocati Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti e Simon Talacci, in slalom ci saranno gli stessi Vinatzer e Della Vite con Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Per ritrovare un podio italiano maschile in Val d’Isere bisogna tornare al 2019 quando Stefano Gross fu terzo in slalom.