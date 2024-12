Super-g di Beaver Creek, vince Odermatt. Italiani lontani

Beaver Creek (Stati Uniti), 7 dicembre 2024 - La discesa libera di ieri aveva premiato a sorpresa Justin Murisier, al quale oggi non riesce la doppietta: il super-g di Beaver Creek resta in casa Svizzera grazie al protagonista più atteso, Marco Odermatt, che si riscatta con gli interessi dopo ieri grazie al suo 1:09.41 che gli vale la vittoria davanti a Cyprien Sarrazin e Lukas Feurstein, che scippa il terzo gradino del podio al connazionale Vincent Kriechmayr. I due pagano un dazio di 18 e 47 centesimi da Odermatt, che lancia un segnale a tutti: anche agli italiani, che danno segnali di risveglio dopo ieri, con il miglior azzurro che è ancora Dominik Paris, 11esimo, tallonato subito da Mattia Casse.

La cronaca

Il primo a scendere è Mattia Casse (Italia), che scrive un 1:10.70 non privo di sbavature. Gino Caviezel (Svizzera) fa meglio di 46 centesimi, mentre James Crawford (Canada) va a rimpolpare la batteria degli sciatori usciti di scena ma, a differenza degli altri, lo fa con un'inforcata pericolosissima a velocità folle: lo sci si stacca, l'airbag fa il suo corso e quindi il sospiro di sollievo si può tirare. Dominik Paris (Italia) scende in 1:10.69, issandosi momentaneamente al secondo posto proprio nel momento in cui sono attesi al cancelletto i migliori. Il rientrante Alexis Pinturault (Francia) balza al secondo posto prima che il connazionale Cyprien Sarrazin alzi l'asticella con il suo 1:09.59, il nuovo tempo da battere: tempo peggiorato di 63 centesimi da Vincent Kriechmayr (Austria). Marco Odermatt (Svizzera) passa in testa con il suo 1:09.41 che sa tanto di sentenza per tutti gli altri: compreso il connazionale e compagno Justin Murisier, che oggi non riesce a confezionare la seconda beffa di fila dopo quella di ieri nella discesa libera. Christof Innerhofer (Italia) perde un'eternità nel primo intermedio e completa la sua prova in 1:11.29, mentre la sorpresa di giornata diventa Lukas Feurstein (Austria), che si inserisce al terzo posto con un ritardo di 47 centesimi, mentre Pietro Zazzi (Italia) scende in 1:11.20.

Classifica super-g Beaver Creek

1) Marco Odermatt (SUI) in 1:09.41 2) Cyprien Sarrazin (FRA) +0.18 3) Lukas Feurstein (AUT) +0.47 4) Fredrik Moeller (NOR) +0.60 5) Vincent Kriechmayr (AUT) +0.81 6) Gino Caviezel (SUI) +0.83 7) River Radamus (USA) +0.84 8) Daniel Danklmaier (AUT) +1.00 9) Alexis Pinturault (FRA) +1.05 10) Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.14

Classifica Coppa del Mondo di super-g

1) Marco Odermatt (SUI) 100 2) Cyprien Sarrazin (FRA) 80 3) Lukas Feurstein (AUT) 60 4) Vincent Kriechmayr (AUT) 50 5) Gino Caviezel (SUI) 45

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Henrik Kristoffersen (NOR) 200 1) Clément Noel (FRA) 200 3) Marco Odermatt (SUI) 180 4) Alexander Steen Olsen (NOR) 148 5) Atle Lie McGrath (NOR) 142