Sci, gigante Beaver: favoriti e orari tv

Beaver Creek, 7 dicembre 2024 – Ancora grande spettacolo a Beaver Creek dove il weekend di gare nordamericano si chiuderà con lo slalom gigante in programma domenica 8 dicembre. Per ora comandano gli svizzeri con Murisier vincitore in discesa e Odermatt trionfante in super g, ottimo Franzoni quarto, ma nel gigante il lotto di protagonisti è ampio e con tanti campioni in gara. Sarà una sfida tutta da seguire con anche Lucas Braathen in pista. Anche l’Italia ci proverà, avendo qualche carta importante oltre Franzoni, con Vinatzer, ottimo quinto a Solden, a guidare la pattuglia

La situazione in classifica

Dopo il primo e unico gigante disputato a fine ottobre a Solden comanda Alexander Steen Olsen con 100 punti, davanti al connazionale Henrik Kristoffersen e all’altro norvegese Atle Lie McGrath. Il poker sarebbe completato da Lucas Braathen, ma oggi gareggia sotto bandiera brasiliana e con 50 punti è quarto in classifica. Primo italiano Alex Vinatzer, ottimo quinto a Solden e ormai più gigantista che slalomista. Bene in Austria anche De Aliprandini, decimo. Odermatt, invece, è a quota zero nella classifica di specialità essendo uscito a Solden.

I favoriti

Il gigante è diventata una specialità più imprevedibile rispetto al passato. Il favorito d’obbligo resta Marco Odermatt, il dominatore di questa epoca e detentore della coppa di specialità, ma i norvegesi arrembano e si faranno trovare pronti, partendo proprio da Steen Olsen e Kristoffersen. In grande forma sulle nevi americane sono gli svizzeri che possono contare anche su Murisier, Caviezel e Meillard. Proverà ad agguantare il primo podio Lucas Braathen, reduce da un ottimo inizio di stagione. Outsider Feurstein, Haaser, Kranjec e Radamus. L’Italia sarà al via con discrete speranze di essere protagonisdta con Borsotti, De Aliprandini, Della Vite, Franzoni, Vinatzer e Zingerle.

Dove vederlo in tv

Il gigante di chiusura della tappa di Beaver Creek di Coppa del Mondo di sci alpino si terrà domenica 8 dicembre con prima manche alle 18 e seconda manche alle 21. Diretta a pagamento su Eurosport, in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. In streaming su Raiplay. Dopp Beaver Creek gli uomini torneranno in Europa con la tappa di Val d’Isere il 14 e il 15 dicembre, mentre le ragazze prenderanno il posto del circus maschile proprio sulla Birds of Prey per la prima storica discesa libera femminile sulla pista americana. Ci sarà anche Sofia Goggia. Leggi anche - Discesa Beaver Creek: vince a sorpresa Murisier