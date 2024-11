Sci, stagione finita per Tommaso Sala: rottura del crociato

Bologna, 22 novembre 2024 – Inizio di stagione disgraziato in slalom speciale per la nazionale azzurra. A Levi il peggior risultato da 22 anni a questa parte, nessun italiano qualificato alla seconda manche, e alla vigilia del weekend di Coppa del mondo a Gurgl arriva una brutta notizia. Stagione finita per Tommaso Sala, che si è infortunato in allenamento riportando la rottura del legamento crociato del ginocchio. La comunicazione è arrivata tramite i canali federali: Tommaso Sala, 29enne portacolori delle Fiamme Oro, è incappato in un infortunio, giovedì, durante l’allenamento della squadra di slalom in Val Senales. Lo sfortunato atleta brianzolo, si è procurato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, senza neppure cadere”, si legge nella nota.

Sala: “Mi spiace, mi ero preparato bene”

E’ bastato un cedimento, un contraccolpo, e il legamento crociato di Sala non ha retto. Nessuna caduta per lo slalomista, come spiega la Fisi nel comunicato: “Durante una discesa ha avuto un cedimento e ha subito un contraccolpo, che lo sbalzato verso l’alto. Dopo essersi fermato, Tommy ha subito accusato un forte dolore che gli esami funzionali eseguiti ad Ortisei hanno rivelato essere la lacerazione del legamento”. Per Sala ora si prospetta una operazione chirurgica a Bormio sotto la guida della Commissione Medica Federale del professor Andrea Panzieri: la stagione è finita, ora parte una lunga fase di riabilitazione per prepararsi sulla prossima, che avrà anche l’appuntamento clou con le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il rammarico di Tommaso: “La stagione purtroppo è finita prima del previsto – ha scritto Sala sul suo profilo Instagram -. Quest’anno, più che mai, ci ho messo anima e corpo per prepararmi al meglio, ed ero pronto a raccoglierne i frutti. E’ con sincero orgoglio che ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con me e credono nel mio progetto. Mi dispiace, a presto. Tommy”. L’Italia perde dunque uno dei suoi slalomisti migliori, capace in carriera di ottenere nove piazzamenti in top ten, con un sesto posto a Garmisch un anno fa come miglior risultato. A Gurgl, dove il direttore tecnico aveva convocato solo quattro sciatori su cinque posti disponibili, è stato chiamato Filippo Della Vite, che ha vinto due slalom Fis nei giorni scorsi a Pass Thurn. Gli altri tre saranno Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Il fine settimana inizia sabato con lo slalom femminile con prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30, mentre domenica, agli stessi orari, toccherà ai maschi. Tutto in diretta su Raisport ed Eurosport.