Sci, sulle piste di Zinal. Ghisalberti sorride in Svizzera. In Coppa Europa si piazza ottava

Il maltempo che ha condizionato nelle scorse settimane la Coppa del mondo, provocando la cancellazione di parecchie gare del circuito maschile e femminile, non ha risparmiato nemmeno le gare d’apertura della Coppa Europa femminile. Nella località svizzera di Zinal erano in programma due giganti, il primo dei quali è stato cancellato dopo una cinquantina di partenze nella prima manche a causa della nebbia.

Fortunatamente le condizioni sono migliorate nel secondo giorno, permettendo il regolare svolgimento della competizione. Il successo è andato alla ventitreenne Nina Astner, che ha festeggiato il primo successo della carriera in Coppa Europa. L’austriaca ha completato la gara con il tempo di 2’26”23, precedendo di 0”29 la diciannovenne svizzera Stefanie Grob, al terzo posto si è piazzata l’altra elvetica Janine Schmitt, staccata di 0”56 della vincitrice.

In casa Italia arrivano notizie positive da Ilaria Ghisalberti. La bergamasca, che un paio di stagioni fa partecipava con regolarità alle gare di Coppa del mondo e stava maturando le prime esperienze ad alto livello, ha vissuta un’annata passata incolore, condizionata da una serie di acciacchi fisici che ne hanno minato la condizione e soprattutto la fiducia. Fortunatamente la preparazione estiva sembra essere filata senza intoppi, per cui la ventitreenne carabiniera ha potuto ricominciare da zero, e nell’occasione ha raccolto un promettente ottavo posto, con due manches di uguale rendimento per un distacco complessivo dalla testa di 0”91, che le ha consentito di risultare la migliore italiana di giornata, davanti di una posizione alla friulana Lara Della Mea, capace nella seconda parte di recuperare la bellezza di quindici posizioni, mentre le altre azzurre sono finite più attardate, con Giorgia Collomb 30sima, Emilia Mondinelli 32sima, Sophie Mathiou 33sima e Matilde Lorenzi 39sima. Oggi e domani la stessa Zinal ospiterà un gigante ed un supergigante di Coppa Europa maschile che vedràimpegnati altri tre lombardi.

Oltre al bormino Simon Talacci, ci saranno l’altro valtellinese Pietro Zazzi e il brianzolo Nicolò Molteni, entrambi alla ricerca disperata di qualche riscontro agonistico, dopo che ad inizio stagione sono stati costretti a saltare causa meteo tutti e cinque gli appuntamenti fissati dal calendario di Coppa del mondo, che prevedevano le due discese di ZermattCervinia, prima della trasferta nordamericana di Beaver Creek, dove si sarebbero dovuti celebrare altre due discese e un supergigante. Il circuito femminile invece si sposta nell’austriaca Mayrhofer dove sono in programma un gigante ed uno slalom tra sabato 9 e domenica 10 dicembre.

Silvio De Sanctis