Sci, Kriechmayr vince il Super G in Gardena: battuto Hemetsberger di 2 centesimi

Val Gardena, 15 dicembre 2023 - Torna alla vittoria Vincent Kriechmayr e lo fa in un super g poco adatto alle sue caratteristiche. Riscatto austriaco rispetto alla deludente prima discesa libera di giovedì e doppietta. Nella scorrevole Saslong l’austriaco ha fatto la differenza sul Ciaslat e vinto con appena due centesimi di vantaggio sul compagno Daniel Hemetsberger, privato della sua prima vittoria in carriera, e tre sul cannibale svizzero Marco Odermatt. Distacchi molto contenuti con i primi dieci racchiusi in 39 centesimi, con gli italiani in. top ten con Mattia Casse ottavo e Gugliemo Bosca decimo. Delusione Kilde e Paris.

La gara: Kriechmayr di un pelo, Casse ottavo

Neve fredda e aggressiva, anche in supergigante si profilano velocità alte e con tempi di reazione minore per tenere la linea migliore. Come sempre la Saslong si divide in due parti anche in super g, la prima è scorrevole fino ad arrivare alle Gobbe del cammello e al Ciaslat, dove il tracciato gira di più, ma grosse difficoltà non ce ne sono. Serve spingere a tutta. Chi ha deluso è stato Kilde che non ha trovato ritmo e velocità per finire addirittura fuori dai venti, mentre Odermatt andava a caccia della quinta affermazione consecutiva in supergigante (mai nessuno ci è riuscito), ma è stato fermato da due austriaci, prima Daniel Hemetsberger capace di batterlo di un centesimo, poi, con il pettorale 14, è arrivato Vincent Kriechmayr a beffare tutti con il tempo di 1’28”39 con due centesimi sul connazionale e 3 sullo svizzero. Distacchi molto ravvicinati, infatti a Cyprien Sarrazin non è riuscita la sorpresissima con il pettorale 27: quarto a 12 centesimi, appena davanti a Marco Schwarz quinto a 13. Bazzica vicino al podio anche James Crawford ma deve accontentarsi del sesto posto a 15 centesimi. Il miglior italiano è stato Mattia Casse, ottavo a 29 centesimi e autore di una prova discreta, all’attacco, addirittura in vantaggio al secondo intermedio ma nel finale di gara ha perso due decimi fatali nella lotta al podio. Dietro, come sempre in Val Gardena, inserimenti con pettorali alti. Il canadese Cameron Alexander ha chiuso con il settimo tempo con il pettorale 63, appena davanti proprio a Mattia Casse, poi nono il pettorale 44 di Franjo Van Allmen staccato di 38 centesimi e decimi a pari merito Jared Goldberg, pettorale 46, Guglielmo Bosca, pettorale 30, e Jeffrey Read, con 39 centesimi di ritardo. E Bryce Bennett vincitore ieri? Ci ha riprovato addirittura dal pettorale 62 con il miglior intertempo a metà gara, ma anche lui ha lasciato sul piatto mezzo secondo sul Ciaslat e ha chiuso quattordicesimo a 41 centesimi. Male Dominik Paris, addirittura fuori dalle prime cinquanta posizioni con quasi due secondi di ritardo, mentre hanno chiuso fuori dalla zona punti anche Schieder, Innerhofer, Alliod, Zazzi, Borsotti e Franzoni. Domani si chiude in Gardena con la seconda discesa libera, poi domenica e lunedì i giganti in Alta Badia.

Classifica

1 Vincent Kriechmayr 1’28”39 2 Daniel Hemetsberger +0.02 3 Marco Odermatt +0.03 4 Cyprien Sarrazin +0.12 5 Marco Schwarz +0.13 6 James Crawford +0.15 7 Cameron Alexander +0.28 8 Mattia Casse +0.29 9 Franjo Van Allmen +0.38 10 Jared Goldberg +0.39 10 Guglielmo Bosca +0.39 10 Jeffrey Read +0.39