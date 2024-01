Sci, Goggia fuori al super-g di Altenmarkt. Vince Hutter, Brignone quarta

Altenmarkt-Zauchensee (Austria), 12 gennaio 2024 - Il super-g di Altenmarkt-Zauchensee, che vale come recupero di quello cancellato a St. Moritz all'alba della stagione, prometteva bene all'Italia alla luce della tripletta firmata da Federica Brignone, Nicol Delago e Sofia Goggia nell'unica prova cronometrata, quella di ieri, oltre ovviamente all'assenza di Mikaela Shiffrin, ancora influenzata: invece a spuntarla è Cornelia Hutter, che fa felice il pubblico di casa grazie a un eccellente 1:13.17, peggiorato di 9 e 21 centesimi rispettivamente da Kajsa Vickhoff Lie e Lara Gut-Behrami, che completano il podio. La migliore azzurra è Brignone, quarta a 32 centesimi: a seguirla c'è subito Marta Bassino. Va decisamente peggio a Sofia Goggia, che sbaglia e va fuori, perdendo anche il pettorale rosso di categoria, che va proprio alla sorprendente austriaca, al quinto successo in carriera in Coppa del Mondo.

La gara

Il pettorale numero 1 è di Laura Pirovano, che chiude in 1:14.88: il tempo è più alto di quello di Kira Weidle, che balza subito al comando con il suo 1:14.47, abbassato dal 1:13.73 di Mirjam Puchner. Il dominio austriaco della prima parte di gara prosegue quando scende in pista Cornelia Hutter, che scrive un 1:13.17: dominio che si interrompe parzialmente neanche quando al cancelletto spunta la sagoma di Marta Bassino, che parte malissimo prima di scrivere il miglior tempo al terzo intermedio per una riscossa parziale che le vale il momentaneo secondo posto grazie a un 1:13.62. Niente da fare anche per Lara Gut-Behrami, una delle favorite di giornata che deve accontentarsi di un deludente 1:13.38. Sofia Goggia parte lenta prima di scivolare proprio nella fase di recupero, perdendo così anche il pettorale rosso. Le speranze azzurre passano così sulle spalle di Federica Brignone, che ieri si era imposta nell'unica prova cronometrata: la valdostana fa benissimo nella parte centrale, disegnando linee molto aggressive, ma poi perde tantissimo, ben 35 centesimi, nell'ultimo intermedio, chiudendo in un 1:13.49 che le vale il quarto posto prima momentaneo e poi definitivo. Roberta Melesi scrive un 1:15.13 macchiato da un grande rischio nella parte centrale e fa svanire ulteriormente i sogni azzurri ad Altenmarkt-Zauchensee.

Classifica super-g Altenmarkt-Zauchensee

1) Cornelia Hutter (AUT) in 1:13.17 2) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0.09 3) Lara Gut-Behrami (SUI) +0.21 4) Federica Brignone (ITA) +0.32 5) Marta Bassino (ITA) +0.45 6) Ariane Raedler (AUT) +0.49 7) Mirjam Puchner (AUT) +0.56 8) Stephanie Venier (AUT) +0.57 9) Joana Haehlen (SUI) +0.76 10) Jasmine Flury (SUI) +0.96

Classifica Coppa del Mondo super-g

1) Cornelia Hutter (AUT) 230 2) Federica Brignone (ITA) 195 3) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 173 4) Sofia Goggia (ITA) 160 5) Lara Gut-Behrami (SUI) 120

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Mikaela Shiffrin (USA) 929 2) Federica Brignone (ITA) 747 3) Petra Vlhova (SVK) 722 4) Lara Gut-Behrami (SUI) 609 5) Sara Hector (SWE) 458