Sci, via alla Coppa del mondo: ecco il gigante di Solden. Brignone a caccia di Shiffrin

Solden, 25 ottobre 2024 – Tutto pronto a Solden per l’inizio della Coppa del mondo di sci 2024/2025 con il tradizionale gigante sul Rettenbach. Le migliori sciatrici al mondo, senza ancora Petra Vlhova, alle prese col recupero dal grave infortunio di Jasna, e Valerie Grenier, si daranno battaglia tra le porte larghe austriache per la prima vittoria della stagione dello sci alpino e che apre la corsa alla sfera di cristallo vinta l'anno scorso da Lara Gut L'elvetica arriva in non perfette condizioni fisiche, mentre Mikaela Shiffrin ha impressionato negli allenamenti degli ultimi giorni ed è intenzionata a riprendersi lo scettro. Tra le italiane ci sarà grande attenzione sulla coppia Federica Brignone e Marta Bassino, pronte a farsi valere per le posizioni da podio. Parte la rincorsa che terminerà a marzo sulle nevi di Sun Valley negli Stati Uniti.

Brignone e Shiffrin, che duello

Con Lara Gut che ha affermato di aver avuto qualche acciacco fisico in fase di preparazione e di non essere al meglio, il ruolo di favorita è a carico dunque di Mikaela Shiffrin, desiderosa di riprendersi la Coppa del Mondo lasciate all’elvetica nella passata stagione, anche a causa di un duro infortunio nella seconda parte di stagione. L’americana ha impressionato gli addetti ai lavori nei giorni di allenamento, ma Federica Brignone, che è a suo agio a Solden, quattro podi in carriera, cercherà di metterla in difficoltà e cogliere un altro successo dopo quello del 2015. A darle manforte la compagna Marta Bassino, vincitrice nel 2020 e a podio nel 2016, mentre Shiffrin nelle ultime due edizioni ha mancato le prime tre posizioni. Attenzione anche a Alice Robinson, Thea Louise Stjernesund e Sara Hector. Le parole di Brignone alla vigilia: “In questi giorni ci siamo confrontati con le altre nazionali e devo ancora decidere con materiale partire per avere il miglior feeling con la pista”.

I pettorali e gli orari tv

Questi i pettorali di partenza delle prime quindici sciatrici, ovvero le migliori delle classifiche internazionali. Due le italiane presenti, Federica Brignone col 5 e Marta Bassino con il 6. In gara anche Elisa Platino, Roberta Melesi, Giorgia Collomb, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti

1 Mikaela Shiffrin 2 Alice Robinson 3 Thea Louise Stjernesund 4 Lara Gut Behrami 5 Federica Brignone 6 Marta Bassino 7 Sara Hector 8 Paula Moltzan 9 Stephanie Brunner 10 Franziska Gritsch 11 Mina Fuerst Holtmann 12 Katharina Liensberger 13 Julia Scheib 14 Clara Direz 15 Zrinka Ljutic Per quanto riguarda la diretta tv, come sempre la Coppa del mondo di sci alpino avrà doppia copertura in chiaro e a pagamento. La gara di Solden è prevista alle 10 per la prima manche e alle 13 per la seconda. Live a partire dalle 9.40 e dalle 12.40 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, in streaming su Raiplay. A pagamento diretta su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn.