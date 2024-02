Sci, seconda discesa a Crans Montana: favorite e orari tv

Crans Montana, 16 febbraio 2024 - Lara Gut Behrami a caccia della fuga decisiva su Mikaela Shiffrin. L’infortunio dell’americana a Cortina d’Ampezzo può costare molto caro nella lotta alla sfera di cristallo generale e oggi l’elvetica ha 105 punti di vantaggio, frutto della vittoria nella prima delle due discese libere a Mont Lachaux a Crans Montana. Sabato 17 febbraio si replica e in una start list priva di protagoniste assolute come Corinne Suter, Sofia Goggia e Breezy Johnson per Lara Gut può diventare ancora più facile ottenere il bis. Nella prima libera la svizzera ha prevalso sulla connazionale Flury e sull’austriaca Huetter, ma dando sempre segno di superiorità anche se il vantaggio finale è stato solo di una manciata di centesimi. Ci riproveranno le italiane che sono finite di poco ai margini del podio.

Le favorite

Favorita d’obbligo Lara Gut, che non solo cerca la fuga nella generale ma anche l’assalto a tre coppe di specialità (sarebbe record), partendo da quella di discesa dove ha praticamente raggiunto l’infortunata Goggia con ancora tre gare da disputare. L’elvetica dovrà guardarsi da Stephanie Venier, reduce da un deludente decimo posto nella prima libera e desiderosa di riscatto. Attenzione ancora alla connazionale Cornelia Huetter e all’altra svizzera Jasmine Flury. Poi vengono le italiane. Federica Brignone ha commesso un errore a due porte dal traguardo che l’ha privata del podio e sabato ci riproverà con fondate speranze di risultato, con essa anche Laura Pirovano, ottima quarta e fuori dal podio di pochi centesimi. In ripresa anche Marta Bassino, reduce da una stagione sotto tono ma pronta a giocarsi il podio sia sabato che soprattuto nel supergigante di domenica. Possibili outsider Ester Ledecka, Ilka Stuhec, Kajsa Lie e Ragnhild Mowinckel.

Le parole delle azzurre

C’è grande voglia di riprovarci nella seconda libera in casa azzurra. Queste le parole di Laura Pirovano dopo la prima gara: “Ovviamente i centesimi bruciano sempre un po’ – ha detto Pirovano - Però mi piace guardare il lato positivo: era una gara corta e sapevamo che saremmo state tutte molto vicine. E’ vero che ho due atlete davanti a nove centesimi, ma ne ho tante dietro a pochissimo. Comunque sono lì, appena sotto il podio e ci sono ancora due gare. Spero di riuscire a migliorare”. Una tigre in gabbia Federica Brignone per quella sbavatura a poche porte dal traguardo: “Ho sbagliato la penultima curva – ha commentato Brignone - Butto via gare su gare con intermedi ottimi. Comunque un sesto posto per me in discesa è un buon risultato. Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno. Avrei potuto essere sul podio di sicuro. Oggi ho fatto una buona prova. Non ero ancora così sciolta, ma meno rigida del solito, ma ho fatto le curve al momento giusto. Un errore ci sta e nella seconda ci riprovo”.

Dove vederla in tv

La seconda libera di Crans Montana si disputa sabato 17 febbraio con orario di partenza alle ore 12. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro su Rai Due con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay.

Leggi anche - Lara Gut vince la discesa di Crans Montana, azzurre ai margini del podio