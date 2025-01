Shiffrin punta ai Mondiali: “Farò anche il gigante, ma devo inseguire”

Bologna, 31 gennaio 2025 – Mikaela Shiffrin è tornata e ora proverà a essere protagonista ai mondiali. Un paio di mesi dopo l’infortunio di Killington, la campionessa americana è rientrata ieri sera a Courchevel in slalom, decimo posto finale, mostrandosi già abbastanza competitiva per poter prendere parte alla rassegna iridata. Era una prova generale quella di Mikaela e le prime sensazioni, anche senza un risultato di prestigio, sono state buone. L'ex vincitrice della Coppa del mondo può dunque programmare Saalbach, soprattutto alla luce del fatto che le discipline tecniche saranno le ultime in calendario e ci sarà modo di poter rifinire la preparazione con una buona sessione di allenamenti e con condizioni fisiche sufficienti per pensare di gareggiare. Pronta a prendere parte sia allo slalom che al gigante, per ora Shiffrin ha deciso di riporre in soffitta le discipline veloci e ci ripenserà solo a partire dalla prossima stagione.

Shiffrin: “Gareggiare è stato un passo importante”

Un test andato bene. Era impossibile credere nella vittoria numero 100 di Shiffrin già a Courchevel dopo un lungo stop, ma i segnali sono stati confortanti, con un quinto posto nella prima manche poi diventato decimo nella seconda. A trionfare la sua degna erede, la giovane Zrinka Ljutic, e il duello si terrà ai mondiali dove la nuova generazione cercherà di prendersi lo scalpo della vecchia. Non potrà arrivarci al 100% Shiffrin, ma evidentemente il test di Courchevel ha fornito le corrette sensazioni: “E’ stato un passo importante per me e per capire a che punto mi trovavo rispetto alle migliori al mondo – il commento di Shiffrin – Avevo l’obiettivo di fare una competizione importante prima dei mondiali e nella seconda manche, con i segni sulla pista, è stato molto difficile”. E oggi il livello in slalom si è alzato, Shiffrin ha una ampia concorrenza di giovani e agguerrite, a partire dalla croata: “Le ragazze arrivate davanti sono andate fortissimo, ma è stato un piacere rivederle. Ora valuteremo al video la mia sciata e in generale sappiamo cosa serve. Saranno dieci giorni di allenamenti intensi”. Shiffrin ha deciso di abbandonare momentaneamente le discipline veloci e a Saalbach si concentrerà su quelle tecniche. Se non ci saranno intoppi gareggerà sia in slalom che in gigante: “Il nostro target è sulle discipline tecniche e so che devo inseguire, ma sono felice di essere tornata”. Infine, Shiffrin ha voluto rivolgere un pensiero anche alle vittime dell’incidente aereo di Washington: “Un momento di preghiera per loro. E’ terribile”. Per quanto riguarda il calendario, con lo slalom di Courchevel si sono esaurite le tappe di Coppa del mondo femminile prima dei mondiali e nel weekend è in agenda solo la discesa libera maschile di Garmisch domenica sulla storica Kandahar. Leggi anche - Sci, Ljutic vince lo slalom di Couchevel