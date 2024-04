Shiffrin-Kilde, matrimonio in vista. La foto con l’anello sui social: Mikaela ha detto sì

Roma, 5 aprile 2024 – Dalle discese di Coppa del Mondo all’altare. La fresca campionessa dello slalom speciale iridato Mikaela Shiffrin e Aleksander Aamodt Kilde convoleranno a nozze. L’annuncio è stato dato su Instagram dalla campionessa americana che ha postato una foto insieme al norvegese in cui mostra l’anello, confermando al contempo che la sua risposta alla proposta matrimoniale è stato un “sì”.

I due stanno insieme dal 2021 quando si sono conosciuti durante il recupero di Kilde dall’infortunio al crociato rimediato quell’anno in allenamento e dopo l’annuncio social si attende una data precisa per quelle che si preannunciano come le nozze della coppia d’oro dello sci.

Una storia d’amore e di risalite sportive la loro visto che entrambi hanno affrontato diversi infortuni: detto quello del 2021 di Kilde, anche la stagione 2023/2024 non è stata così fortunata per i due atleti, con Kilde che tre mesi fa ha fatto viene momenti di paura alla Shiffrin dopo l’incidente di Wegen che ha comportato una lussazione alla spalla e una profonda lacerazione al polpaccio destro per l’atleta norvegese. Con il ricovero a Berna post discesa di Lauberhorn che ha fatto vivere momenti di ansia alla campionessa statunitense. Poco dopo anche la cinque volte detentrice della Coppa del Mondo è stata vittima di un infortunio che ne ha condizionato la stagione con la sola coppa di specialità come consolazione. Ora però l’annuncio delle nozze, per preparare la prossima annata sulla neve e un matrimonio che regalerà di certo serenità ad entrambi.