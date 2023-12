Shiffrin tenta la fuga su Brignone. Notte di slalom a Courchevel. Sulla 3-Tre Vinatzer punta il podio

Shiffrin tenta la fuga. Sente il fiato sul collo di Federica Brignone la fuoriclasse americana. L’obiettivo di oggi è uno solo: centrare una vittoria nello slalom speciale notturno di Courchevel, dove lo scorso anno ci furono i Mondiali, per incrementare il vantaggio nella classifica generale di Coppa del mondo. Shiffrin (foto) ha 620 punti, Federica – sempre più’ polivalente ed unica italiana ad aver vinto la coppa del mondo, nel 2020 – è lì a due passi: 556 punti dopo le grandissimi prestazioni in Val D’Isere. Per i nostri colori, al cancelletto ci saranno Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Martina Peterlini, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi ed Emilia Mondinelli.

Insomma l’occasione è ghiotta per l’americana: l’azzurra oggi non sarà in pista – ha preferito riposare ed impegnarsi in speciale in altre occasioni –. Così Shiffrin al momento ha come reali potenziali rivali solo la slovacca Petra Vlhova e la tedesca Lena Duerr. In tv appuntamento alle 17.45 e alle 20.45 con la seconda in diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Intanto in Val di Fassa gli azzurri hanno preparato la tappa di domani: lo slalom notturno lungo il Canalone Miramonti che precipita nel cuore di Madonna di Campiglio. Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer i convocati azzurri. Gara notturna con prima manche alle 17.45 di domani, e la seconda a partire dalle 20.45.L’ultimo podio azzurro sulla 3-Tre risale al 2020 quando Alex Vinatzer fu terzo. Diretta su Rai Sport ed Eurosport.