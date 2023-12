Sci, Vlhova beffa Shiffrin nello slalom di Courchevel

Courchevel (Francia), 21 dicembre – E’ stato ancora duello Shiffrin-Vlhova. Ma sulle difficili nevi francesi di Courchevel c'è stata questa volta una grande vittoria nello slalom speciale notturno per la slovacca: Petra Vlhova in 1.48.18 conquista il 30esimo successo in carriera e si toglie la soddisfazione di battere l'americana Mikaela Shiffrin, seconda in 1.48.38 dopo che era stata al comando della prima manche. Dietro di loro con grande distacco e terza è finita l'austriaca Katharina Truppe in 1.50.29. Per l'Italia di nuovo una brutta giornata visto che nessuna azzurra compare nella classifica finale. Marta Rossetti - l'unica ammessa alla seconda manche con il 22esimo tempo - dopo che tutte le altre nella prima erano andate fuori o erano finite oltre tempo massimo - ha infatti inforcato subito dopo il via. Così le soddisfazioni ed i bei segnali delle ultime gare e dello speciale di Killington proprio con Marta ottima quinta sembrano di nuovo ricordi lontani. Dopo una breve pausa natalizia la coppa del mondo donne ripartirà da Lienz, in Austria: il 28 e 29 dicembre ci saranno un gigante ed uno speciale. E proprio in speciale - nella località dove con Chiara Costazza nel 2007 l'Italia ottenne l'ultima vittoria - bisognerà subito tornare a rendere a dovere. E dovrà farlo in gigante pure Federica Brignone che in classifica generale ora è a 557 punti, subito alle spalle di Mikaela Shiffrin che è salita a 700.