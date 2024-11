Sci, Marco Schwarz torna ad allenarsi e punta i mondiali: “Sarebbe bello”

Bologna, 19 novembre 2024 – E’ lunga la strada del ritorno per Marco Schwarz, ma forse non manca più così tanto. Spaccato il crociato a metà della stagione scorsa, quando si stava giocando la coppa generale con Marco Odermatt, il polivalente austriaco ha avuto anche una ernia del disco alla schiena che ne ha rallentato il rientro. Sistemato il ginocchio, Schwarz ha dovuto pazientare ancora e ha già saltato il gigante di Solden e lo slalom di Levi, e non ci sarà nemmeno a Gurgl, altro slalom, così come salterà tutta la tournèe americana. Potrebbe tentare di farcela per le prove tecniche di Val d’Isere a dicembre, ma una data certa per il rientro in gara non c’è. Si avvicina il suo come back, tuttavia serve cautela anche se la schiena sta meglio.

Schwarz di nuovo in allenamento

Già a fine ottobre Schwarz aveva avuto la prima sessione di allenamento tra i pali, ma più bassi e senza forzare, mentre negli ultimi giorni si è cimentato con porte vere e alte a Reiteralm e le sensazioni sono state abbastanza buone, tanto da poter ipotizzare un rientro in Val d’Isere il 14 e il 15 dicembre. Per ora Schwarz si è allenato solo in slalom e per un po’ non dovrebbe trattare le discipline veloci, si è fatto male al ginocchio a Bormio sulla Stelvio, con l’obiettivo di poter tornare competitivo per i mondiali di Saalbach, che disputerà in casa. Dopo mesi difficili ora l’austriaco vede la possibilità di fissare un obiettivo stagionale, come ha affermato a Servus Tv: “Ho provato prima i pali nani e poi quelli veri e la sensazione è stata molto bella – le sue parole – L’estate è stata molto difficile e l’ernia del disco è stata una mazzata dopo il recupero dall’infortunio al ginocchio, però vedo progressi importanti e sarebbe bello avere un obiettivo per l’inverno”. Quell’obiettivo sono i mondiali di febbraio, in una edizione che vedrà in gara anche Braathen e Hirscher per un lotto partenti incredibilmente qualitativo. Se Schwarz vede una luce in fondo al tunnel, non pare così per lo slalom italiano, reduce dal peggior risultato dal 2002 a oggi con zero qualificati alla seconda manche di Levi. Le difficoltà sono evidenti, tanto che per ora sono solo quattro gli slalomisti selezionati per Gurgl a fronte di cinque posti disponibili. Convocati Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Stefano Gross e Tobias Kastlunger, ma non Tommaso Saccardi che era stato schierato a Levi. Un eventuale quinto componente della squadra azzurra sarà deciso all’ultimo momento dal direttore tecnico Max Carca, ma c’è la possibilità che alla fine non venga completato tutto il contingente. Si gareggia domenica 24 novembre alle 10.30 e alle 13.30 con diretta Raisport ed Eurosport. L'anno scorso il miglior azzurro fu Kastlunger tredicesimo.

