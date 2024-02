Slalom Gigante, Odermatt domina anche a Bansko. Della Vite decimo

Bansko, 10 febbraio 2024 – Marco Odermatt domina lo slalom gigante maschile di Bansko. La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa, infatti, in Bulgaria: lato maschile domani è in programma lo slalom, oggi è stato il turno invece del gigante appunto. E lo svizzero ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali: ennesimo sigillo stagionale per Odermatt, che nel computo delle due manche rifila oltre 9 decimi a Steen Olsen secondo e oltre 1 secondo a Feller terzo. Ancora una volta distanti dalle posizioni che contano gli italiani.

La gara

Marco Odermatt ha dominato e vinto lo slalom gigante maschile di Bansko. Una mezza ipoteca su questo successo lo svizzero l’aveva messa già nella prima manche: solo Steen Olsen e Feller erano riusciti a restare sotto il mezzo secondo di ritardo dal campionissimo elvetico in mattinata, nella seconda manche un tentativo di insidiare la sua vittoria c’è stato, in particolare per mano del norvegese che in un paio di cambi di direzione ha rischiato di mandare tutto all’aria, ma non c’è stato nulla da fare. E i distacchi sono davvero impressionanti: oltre 9 decimi rifilati a Steen Olsen, più di 1 secondo invece a tutti gli altri. Capitolo Italia: unica nota lieta è la seconda top ten consecutiva conquistata da Filippo Della Vite, decimo al traguardo con oltre 2 secondi di ritardo dalla vetta, da rivedere invece gli altri azzurri con Borsotti diciassettesimo a quasi 2,5 secondi, De Aliprandini ventitreesimo vicino ai 3 secondi di gap e Vinatzer ventisettesimo con oltre 3,6 secondi di margine.

La classifica

1 Odermatt 2:15.75

2 Steen Olsen +0.91

3 Feller +1.08

4 Brennsteiner +1.29

5 Kranjec +1.47

6 Kristoffersen +1.49

7 Meillard +1.51

8. Tumler +1.59

9 Zubcic +1.75

10 Della Vite +2.01.