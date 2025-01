Slalom Madonna di Campiglio: vince a sorpresa Popov. Male gli italiani

Madonna di Campiglio, 8 gennaio 2025 – L'uomo che non ti aspetti. Albert Popov regala alla Bulgaria il prezioso successo nello slalom in notturna di Campiglio, sorprendendo Loic Meillard e Samuel Kolega, approfittando anche dell'inopinato errore di Atle Lie McGrath, che aveva dominato la prima manche. Il norvegese lascia sul piatto la vittoria quando aveva oltre un secondo di vantaggio. Male, ancora una volta, gli italiani, con Stefano Gross che salva la spedizione grazie alla ventunesima piazza finale.

La gara

Prima manche molto difficile, tortuosa, con angoli acuti e poco ritmo, così in tanti hanno fatto fatica, ma non Atle Lie McGrath che ha piazzato il miglior tempo con 62 centesimi su Loic Meillard, 65 su Samuel Kolega e 76 su Manuel Feller. Tutti gli altri sono finiti attorno al secondo di ritardo o di più, con il francese Amiez a 99 centesimi e il deluso della prima, cioè Henrik Kristoffersen, solo nono a 1”09 dietro all’austriaco Michael Matt e al bulgaro Albert Popov. Non c’è riscatto in casa Italia in una prima manche molto complicata e in cui il solo Stefano Gross è riuscito a qualificarsi con il ventottesimo tempo. Alex Vinatzer è partito bene, in vantaggio al primo intermedio, ma poi è incappato in una inforcata a poche porte dal traguardo. Fuori tutti gli altri dai migliori trenta. Delusione anche in casa Francia con l’uscita di Clement Noel, che ha perso altri punti nella classifica di specialità.

Anche nella seconda ci sono trabocchetti, porte cieche e fondamentali sono i due ingressi sui muri, così Yule prova a risalire assieme a Benjamin Ritchie, alla fine si piazzeranno settimo e ottavo, ma la loro rimonta è arginata da Kristoffersen, a sua volta sopravanzato da un ottimo Popov. Il bulgaro mostra una grande indipendenza di gambe e porta a termine una incredibile risalita fino alla vittoria, sfruttando un clamoroso errore di Atle Lie McGrath, che esce nella seconda quando aveva oltre un secondo di vantaggio e lasciando sul piatto punti pesanti. Popov dunque in trionfo sul Canalone Miramonti in 1’45”22, con 44 centesimi su Loic Meillard, sempre solido, e 46 su un concreto Samuel Kolega. Fuori dal podio Amiez quarto a 64 centesimi e Kristoffersen quinto a 75, comunque in risalita di quattro posizioni. A completare la top ten Strasser, Yule, Ritchie, Pinheiro Braathen, in recupero di sette posizioni, e Gstrein. Nulla di positivo per la squadra italiana con Stefano Gross ultimo tra quelli giunti al traguardo in ventunesima posizione. Con questi risultati Loic Meillard si prende il pettorale rosso di specialità con 325 punti, 10 in più di Henrik Kristoffersen e 85 in più di Clement Noel, mentre Atle Lie McGrath, che ha lasciato 100 preziosi punti, è quarto a 103 punti di ritardo. Nella classifica generale Odermatt rimane in testa con 630 punti, davanti a Kristoffersen con 514 e Meillard con 394. Ora Adelboden nel weekend con slalom e gigante.

Classifica slalom Campiglio

1 Albert Popov 1’45”22

2 Loic Meillard +0.44

3 Samuel Kolega +0.46

4 Steven Amiez +0.64

5 Henrik Kristoffersen +0.74

6 Linus Strasser +0.82

7 Daniel Yule +0.87

8 Benjamin Ritchie +0.92

9 Lucas Pinheiro Braathen +1.03

10 Fabio Gstrein +1.05