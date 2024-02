Sci, slalom spelciale a Bansko: favoriti e orari tv

Bansko, 10 febbraio 2024 - Archiviato l’ennesimo trionfo in gigante di Marco Odermatt, sei su sei in stagione e distacchi abissali su Steen Olsen, secondo a 91 centesimi, e Manuel Feller, terzo a 1”08, si chiude domenica la tappa bulgara di Bansko con uno slalom speciale. Fortunatamente per gli altri Odermatt non ci sarà, non è sua disciplina, ma in generale la coppa di specialità sembra saldamente nelle mani dell’austriaco Feller che può amministrare un vantaggio di 164 punti sul tedesco Linus Strasser. Livello molto alto tra i pali stretti e si cerca un acuto dall’Italia con Alex Vinatzer e Tommaso Sala, in una disciplina che non ha ancora regalato podi ai colori azzurri. Sono tanti i possibili protagonisti e l’Italia oggi parte in seconda fila e al massimo sembra accessibile un piazzamento in top ten ma non sul podio.

I favoriti

La coppa di specialità vede in testa dopo sette slalom di dodici l’austriaco Manuel Feller con 490 punti, al secondo posto c’è il tedesco Linus Strasser con 326 e terzo è Daniel Yule con 285. Lo svizzero, tra l’altro, viene dalla più grande rimonta di sempre in Coppa del mondo con la vittoria a Chamonix partendo dal trentesimo posto della prima manche. Il miglior italiano in classifica, a testimoniare il momento poco florido della disciplina, è Tommaso Sala in diciassettesima posizione con 113 punti. Gli azzurri non partono certo favoriti. Oltre ai primi tre della classifica sopra citati, lo slalom presenta un livello decisamente alto e in tanti possono vincere, partendo dal francese Clement Noel, passando dai norvegesi Timon Haugan e Henrik Kristoffersen e passando per i svizzeri Loic Meillard, Ramon Zenhaeusern e Marc Rochat. Occhio anche agli outsider con Dave Ryding sempre temibile, così come Atle Lie McGrath oppure gli austriaci Dominik Raschner e Fabio Gstrein. In casa Italia, oltre a Vinatzer e Sala, le due carte più talentuose, saranno in gara Corrado Barbera, Matteo Bendotti, Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Giuliano Razzoli, tutti alla ricerca di punti di Coppa del mondo

Dove vederlo in tv

La tappa di Coppa del mondo di Bansko si chiude domenica 11 febbraio con lo slalom speciale che vivrà la prima manche alle 9.30 e la seconda manche alle 12.30. Come sempre prevista ampia copertura per la Coppa del mondo di sci alpino con doppia diretta in chiaro e a pagamento. Live su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati, in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Zoran Filicic e Silvano Varettoni. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

