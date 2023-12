Slalom, sprofondo azzurro. Schwarz mago della 3-Tre

Vinatzer non rompe il digiuno azzurro. La vittoria italiana nello slalom speciale di Coppa del mondo resta un tabù che dura da troppi anni. La prova in notturna di Madonna di Campiglio se la aggiudica Marco Schwarz, dove l’ultimo uomo in tuta azzurra a sollevare il trofeo più importante era stato Giorgio Rocca, nel 2005. E’ l’austriaco il ’mago’ della 3-Tre tirata a lucido sotto la luce dei riflettori, e con questo trionfo balza in testa alla Coppa del mondo di sci alpino e si fa anche un bel regalo di Natale. Schwarz completa le due manche con il tempo di 1’40”51. Nella prima discesa diceva di "non essere entrato subito in ritmo", ma al termine della seconda prova si è seduto sul trono del primo classificato e non si è più rialzato. Bravo a domare i cambiamenti del tempo e un fondo visibilmente ghiacciato.

Schwarz si è piazzato davanti al francese Clement Noel, secondo, staccato di 25 centesimi, nonostante fosse al comando al termine della prima manche. Il transalpino sfodera una bella sciata e fa la differenza nel muro (non altrettanto nel secondo ’parziale’). La Francia non vince nella località trentina dal 15 dicembre 1992 (Patrice Bianchi). Straordinaria rimonta dal quindicesimo al terzo posto per il britannico Dave Ryding che ah accusato un ritardo di 39 centesimi. Quarto il norvegese Timon Haugan a 41 centesimi dal vincitore.

Delusione per gli azzurri, con il solo Vinatzer (1’42”21) a punti, in 22/a posizione. Il bolzanino corre due manches simili: in entrambe parte con grande energia: bene nel tratto alto, ma una volta arrivato al muro sbaglia come molti hanno fatto e perde terreno. "Non ho sciato bene, oggi. E’ stata dura. Abbiamo molto lavoro da fare, anche a livello di squadra. Personalmente devo liberare la testa dai brutti ricordi delle ultime stagioni", ha detto. Fuori invece Stefano Gross, trentesimo dopo la prima: il fassano è stato tradito dal dosso conclusivo. "Ho provato ad attaccare per risalire sfruttando la pista pulita ma mi sono presentato con l’esterno scarico sul dosso e sono scivolato via".

Nella classifica generale di Coppa del mondo Schwarz sale a quota 464 punti, 8 in più dello svizzero Marco Odermatt. Si prende inoltre il pettorale di leader della classifica di specialità

La Coppa del mondo ritornerà subito dopo Natale. Per gli uomini il 26, Santo Stefano, sarà il giorno della prima prova cronometrata sulla pista ‘Stelvio’ di Bormio in vista della discesa libera del 28.

Il 29 è invece in calendario il supergigante. Per quanto concerne il Circo bianco al femminile il 28 e 29 doppio appuntamento a Linz in Austria rispettivamente per uno slalom gigante ed uno slalom speciale.