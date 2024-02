"Sofia Goggia in ripresa dopo l'operazione: inizia la fisioterapia e condivide un tenero momento con il padre"

Sofia Goggia ha trascorso una notte tranquilla dopo l’operazione per la frattura di tibia e malleolo in allenamento: la Fisi ha annunciato ieri in un bollettino che la campionessa ha iniziato "la fase passiva di fisioterapia e verrà dimessa nei prossimi giorni". Lei intanto ha pubblicato su Instagram la foto di un abbraccio con papà Ezio.