Sofia tranquillizza: "Tutto bene». Goggia, che scivolone. Pirovano sfiora il podio

Se per Federica Brignone, la discesa di St. Anton è stata una gara da incorniciare, altrettanto non si può dire per la regina della velocità, Sofia Goggia, uscita di scena dopo poche porte a causa di una caduta. "Tutto bene per fortuna – tranquillizza la bergamasca, tornata nel circo bianco dopo un lungo sto per infortunio –. Sono andata un po’ lunga in quella curva, sono entrata nella neve fresca e lo sci esterno ha perso aderenza".

Una scivolata senza conseguenze fra le porte larghe austriache, dove ha vinto la compagna di squadra Federica Brignone.

Sfiora il gradino più basso del podio Laura Pirovano quarta. "Federica è stata brava sin dalla prima prova, ha fatto vedere a tutti come si scia su questa pista; mi spiace tanto per Lolli Pirovano che avrebbe davvero meritato il podio", aggiunge la 32enne bergamasca.

Non proprio una delusione per Pirovano che si dice "contenta della prova, non sono stata benissimo tutta la settimana, ma ho sciato bene ottenendo un ottimo risultato" e può guardare fiduciosa al resto della stagione, a partire dal superG di oggi.