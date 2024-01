Super g femminile ad Altenmarkt: favoriti e orari tv

Altenmarkt, 11 gennaio 2024 - Sono prima e seconda nella classifica di specialità e una è anche in lotta per la Coppa del mondo generale. Sofia Goggia e Federica Brignone saranno due delle grandi protagoniste del super g di Alternarkt che aprirà venerdì la tappa austriaca del massimo circuito di sci alpino. Una grande occasione per entrambe. La lotta alla coppa di specialità è apertissima e tutte e due sono in ballo, ma Fede ha ancora nel mirino Mikaela Shiffrin per la coppa generale dato che l’americana sarà assente per i postumi di una influenza. Con tre gare a disposizione Brignone può accorciare dai suoi 232 punti di ritardo e la tappa austriaca può rappresentare uno spartiacque per il prosieguo di stagione.

La situazione

Solo due super g disputati sugli undici programmati nella stagione 2023/2024 e due si disputeranno ad Alternmarkt per recuperare St. Moritz. La classifica di specialità è molto corta e vede Sofia Goggia in testa con 160 punti, vinse uno dei due super g di St Moritz l’8 dicembre, seguita da Federica Brignone con 145 mentre in terza posizione c’è Cornelia Huetter a 130. Tutto ancora aperto. Un po’ più staccate le altre con Kajsa Lie con 93 punti, Lara Gut e Joana Haehlen con 60. In top ten anche l’azzurra Laura Pirovano in nona posizione con 51 punti. Goggia punterà molto sulla tappa di Alternmarkt, e infatti ha deciso che poi salterà il gigante di Jasna, mentre Federica Brignone cercherà il massimo dei punti nei due super g sia per rimanere in lotta per il pettorale rosso sia per avvicinare Shiffrin nella generale. E’ tutto ancora in divenire nonostante un grande avvio di stagione di Mikaela, ma Brignone e Vlhova non sono state da meno.

Precedenti

Una sola vittoria italiana in supergigante in quel di Altenmarkt. E’ stata proprio Federica Brignone a vincere l’ultima gara in questa specialità il 16 gennaio 2022 davanti a Corinne Suter e Ariane Radler. Mai a podio invece Sofia Goggia. L’altro piazzamento importante in casa Italia sulla pista austriaca porta la firma di Lucia Recchia nel dicembre 2004 quando chiuse seconda dietro Alexandra Meissnitzer e davanti a Tina Maze. La prima gara ad Alternamrk si è disputata invece il 9 dicembre 1990 con una tripletta austriaca firmata Petra Kronberger, Sigfrid Wolf e Anita Wachter. Tra le sciatrici in attività si registra una vittoria di Lara Gut il 9 gennaio 2011 davanti a Lindsey Vonn e Dominique Gisin.

Favorite

La tappa, come noto, vivrà dell’assenza di Mikaela Shiffrin che inizialmente aveva deciso di tornare ad Alternamarkt dopo diverse stagioni, proprio per marcare Fede Brignone, salvo poi rimanere appiedata dai postumi dei sintomi influenzali manifestati a Kranjska Gora. E allora è una grande occasione per Brignone a caccia del suo decimo successo in carriera in supergigante, con l’intento di bissare la vittoria del 17 dicembre in Val d’Isere. Fede in carriera vanta anche una coppa di specialità nella disciplina nel 2022. Ovviamente dovrà guardarsi dalla rivale intenera Sofia Goggia, tornata competitiva in super g e ora pettorale rosso della classifica. Massima attenzione invece su Lara Gut, come detto già vincitrice nella località, ma occhio anche alla padrona di casa Cornelia Huetter che è in lotta per la coppa di specialità. In casa Svizzera ci proverà anche Corinne Suter, ma saranno da tenere d’occhio pure le norvegesi Ragnhild Mowinckel e Kajsa Vickhff Lie. In casa Italia non va dimenticata Marta Bassino, reduce da un inizio di stagione difficile ma pur sempre una delle migliori sciatricei sul tecnico. Tra le azzurre cercherà un piazzamento importante anche Laura Pirovano. Outsider le austriache Stephanie Venier e Mirjam Puchner.

Le prove di discesa

Nella giornata di giovedì si è tenuta invece la prima prova di discesa libera, gara in programma sabato in mezzo ai due supergiganti, con una clamorosa tripletta azzurra. Miglior tempo per Federica Brignone, subito a suo agio sulla neve austriaca, in 1’47”32, alle sue spalle una ritrovata Nicol Delago a 41 centesimi mentre in terza piazza Sofia Goggia a 48 centesimi. Prima non italiana Mirjam Puchner a 82 centesimi, poi Ariane Raedler a 98 e la svizzera Lara Gut Behrami a 1”12. “La pista è molto bella, c’è una neve invernale facile da sciare – ha commentato Federica Brignone dopo la propria prova – Non penso di aver fatto nulla di speciale, mi sono concentrata nel far correre gli sci e mi è venuto tutto bene e mi sono divertita: spero di continuare così”. Soddisfatta anche Nicol Delago che ha parlato così dopo la prova: “E’ una pista che mi è sempre piaciuta e sono soddisfatta delle sensazioni che ho provato”. Insomma, Italia subito in sintonia con la pista di Altenmarkt anche se la discesa è in programma sabato, mentre venerdì è il turno del primo super gigante.

Dove vederlo in tv

Programma ricco non solo a Wengen ma anche ad Altenmarkt dove si recupera il super g non disputato a St. Moritz. Due super g e una discesa in Austria che potranno incidere e non poco nella classifica generale se Brignone sarà brava a sfruttare l’assenza di Mikaela Shiffrin per recuperare i 232 punti di ritardo. Si parte dunque venerdì con il super g che inizierà alle ore 10.45 con doppia diretta tv. Live in chiaro su Rai Due a partire dalle 10.35 con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con il commento di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Brignone e Goggia guidano la valanga rosa ad Altenmarkt