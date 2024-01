Sci, Goggia e Brignone guidano la valanga rosa ad Altenmarkt. Shiffrin salta

Bologna, 10 gennaio 2024 - Weekend di capitale importanza in quel di Altenmarkt per quanto riguarda la Coppa del mondo femminile di sci alpino. C’è grande lotta su tutti i piani, a partire dalla classifica generale con Mikaela Shiffrin in testa, ma Vlhova e Brignone all’inseguimento e ancora in gioco, poi le coppe di specialità di super g e discesa che per ora vedono Sofia Goggia al comando: la valanga rosa pronta a giocarsela.

Brignone e la generale: Shiffrin è influenzata

Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Nicole Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Monica Zanoner, Vicky Bernardi e Teresa Runggaldier sono le undici convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per l’impegnativa tappa di Coppa del mondo sulla pista austriaca di Altenmarkt/Zauchensee. Sarà weekend dedicato alla velocità con due supergiganti, c’è da recuperare St. Moritz, e una discesa libera, motivo per il quale ci si attendono grandi risultati dalla squadra azzurra, soprattutto c’è una occasione per Federica Brignone di accorciare da Shiffrin in classifica generale. I punti dicono 929 per l’americana, poi Vlhova seconda a 722 e Fede terza a 697. Con tre discipline veloci c’è una possibilità, anche perché l’americana salterà la tappa austriaca per i postumi dell’influenza. Una settimana fa Mikaela aveva deciso di tornare ad Altenmarkt proprio per marcare Brignone, tradizionalmente è una tappa che ha spesso saltato, ma la recente influenza le ha impedito di allenarsi e così salterà le tre gare veloci del weekend: “Purtroppo non mi sono ancora ripresa del tutto dalla forma di raffreddore degli ultimi giorni e abbiamo quindi deciso di saltare Zauchensee”, le sue parole. Un buon bottino di punti potrebbe far tornare Brignone in scia a Mikaela.

Goggia e le coppe di specialità

Ma è grande Italia anche nelle coppe di specialità. Sofia Goggia comanda entrambe, sia quella di supergigante che quella di discesa. Finora sono state disputate solo due gare di Super g e Goggia ha piazzato la vittoria a St. Moritz l’8 dicembre e ora guida con 160 punti, proprio davanti a Brignone con 145 mentre terza è Cornelia Huetter con 130. In discesa invece Sofia non ha ancora vinto in stagione, ma dopo due gare disputate è prima con 130 punti davanti a Jasmine Flury con 113 e Cornelia Huetter con 110, mentre Fede Brignone è quinta con 92. Tutto è ancora in gioco, ma Sofia non ha mai vinto ad Altenmarkt. Il programma prevede il terzo e quarto supergigante della stagione, programmati venerdì 12 (ore 10.45) e domenica 14 gennaio (ore 10.45), mentre sabato 13 toccherà alla terza discesa (ore 11.00). Tutte le gare verranno trasmesse in diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport. L’albo d’oro della manifestazione registra un successo italiano con Federica Brignone in supergigante il 12 febbraio 2020, gara in cui Bassino si piazzò terza, mentre il giorno precedente Nicol Delago fu seconda in discesa, così come Lucia Recchia nella stagione 2004/05.

