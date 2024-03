Sci, dominio svizzero nel super-g di Saalbach: vince Rogentin. A Odermatt la Coppa

Saalbach (Austria), 22 marzo 2024 – Una tripletta svizzera in Austria non lascia mai indifferenti: è così che si chiude la stagione di Coppa del Mondo di super-g, che a Saalbach vede salire sul podio, nell'ordine, Stefan Rogentin, Loic Meillard e Arnaud Boisset. L'elvetico più atteso, Marco Odermatt, complice una neve diventata quasi una granita, deve accontentarsi 'solo' di un quinto posto davanti a Vincent Kriechmayr che gli vale la vittoria della coppa di specialità: con tanto di partita ancora aperta per aggiornare il proprio record di punti complessivi, ma solo a patto di vincere la discesa libera di domenica. Il migliore dei quattro italiani in gara è Dominik Paris, sesto ex aequo proprio con l'austriaco, con Guglielmo Bosca a chiudere la top 10 e a entrare nella top 5 complessiva di specialità: un risultato assolutamente imprevedibile alla vigilia di una stagione arrivata ormai alle ultimissime battute.

La cronaca

Il primo tempo di riferimento è l'1:14.13 di Gino Caviezel, scalzato dall'1:13.39 del connazionale Loic Meillard. Il dominio svizzero prosegue con Stefan Rogentin, che si porta in vetta con un tempo di 1:13.36. Il primo italiano al via è Guglielmo Bosca, che mette a referto un 1:14.18, che di fatto spegne i residui sogni di podio nella classifica di specialità: fa meglio Dominik Paris, che scende in 1:14.12, chiudendo in bellezza grazie a un ottimo ultimo intermedio. Tocca poi a Vincent Kriechmayr, che culla chance di vincere la coppa: l'austriaco mette a referto lo stesso tempo di Paris, momentaneamente quinto, e saluta così i sogni di gloria. A sorridere ancor prima di scendere in pista è Marco Odermatt, che ovviamente non si accontenta e vuole anche l'ennesimo successo stagionale, oltre al record di punti da se stesso detenuto: lo svizzero scende in 1:14.00. Parte poi Mattia Casse, che deve fare i conti con una neve sempre più rovinata: per lui matura un 1:14.76. All'appello manca un solo azzurro, Max Perathoner, il campione del mondo junior di super-g, che mette a referto un 1:16.32: prima ancora c'è il tempo per il brivido regalato dalla caduta tanto spettacolare quanto, per fortuna, senza conseguenze di Lukas Feurstein, un altro talento in erba dello sci proprio come l'azzurro.

Classifica super-g di Saalbach

1) Stefan Rogentin (SUI) in 1:13.36

2) Loic Meillard (SUI) +0.03

3) Arnaud Boisset (SUI) +0.15

4) Cyprien Sarrazin (FRA) +0.59

5) Marco Odermat (SUI) +0.64

6) Vincent Kriechmayr (AUT) +0.76

6) Dominik Paris (ITA) +0.76

8) Gino Caviezel (SUI) +0.77

9) Jeffrey Read (CAN) +0.80

10) Guglielmo Bosca (ITA) +0.82

Classifica Coppa del Mondo di super-g

1) Marco Odermatt (SUI) 495

2) Vincent Kriechmayr (AUT) 409

3) Raphael Haaser (AUT) 271

4) Stefan Rogentin (SUI) 244

5) Guglielmo Bosca (ITA) 230

Classifica generale Coppa del Mondo

1) Marco Odermatt (SUI) 1947

2) Loic Meillard (SUI) 1073

3) Manuel Feller (AUT) 952

4) Henrik Kristoffersen (NOR) 754

5) Cyprien Sarrazin (FRA) 734