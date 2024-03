Sci: Ledecka vince il super g di Saalbach, Brignone seconda. Coppa a Gut

Saalbach, 22 marzo 2024 - Un’altra coppa del mondo per Lara Gut Behrami oltre quella generale e quella di gigante. L’ultimo superg stagionale alle finali di Saalbach ha premiato l’elvetica, che ha controllato e solo in parte rischiato, sfruttando il margine in classifica e chiudendo settima, in un piazzamento utile a vincere la coppa in assenza di una vittoria da parte di Federica Brignone o Cornelia Huetter. La valdostana ha terminato in seconda piazza dietro Ledecka, mentre l’austriaca non è andata oltre il quinto posto: coppa a Lara.

La gara

Tanto caldo a Saalbach e ieri ha pure piovuto. Grande lavoro degli organizzatori per garantire lo stesso la gara e la neve è la classica ‘granita’ primaverile. Pista abbastanza semplice, con pendenze non eccessive e solo un paio di curvoni da raccordare nel muro finale dopo una prima parte decisamente scorrevole. Le difficoltà maggiori sono rappresentate dalle ondulazioni e da qualche segno dovuto a neve primaverile. La missione di Brignone e Huetter era difficile: sarebbe servita una vittoria e una brutta gara di Gut. Nel caso di un successo di Fede sarebbe bastato il decimo posto all’elvetica, nel caso di un successo austriaco sarebbe bastato l’ottavo. Gut è stata la prima a scendere tra le duellanti con il pettorale nove e, senza rischi eccessivi, si è piazzata in top ten con 52 centesimi di ritardo da Ledecka, poi vincitrice. Una mezza ipoteca. Con l’11 è scesa Cornelia Huetter che ha portato a termine una discreta gara, ma non per vincere, così anche lei è finita dietro la ceca e detto subito addio alla coppa di specialità. Col quindici è scesa invece Brignone, con Gut momentaneamente sesta, ma già dai primi intermedi sono emersi centesimi decisivi di ritardo, infatti la valdostana non è riuscita a battere Ledecka e ha chiuso seconda a 28 centesimi, consegnando di fatto la coppa alla svizzera. Vittoria dunque di Ester Ledecka in 1’15”94 con 28 centesimi su Brignone e 30 su una ottima Lie, che ha preceduto Venier quarta a 35 centesimi e Huetter quinta a 43, poi Weidle a 45 e Gut a 52. Indietro le altre azzurre con Marta Bassino nona a 80 centesimi, mentre Pirovano ha terminato in undicesima posizione. Con questi risultati Gut Behrami ha vinto la coppa di specialità con 576 punti davanti a 546 di Brignone e i 516 di Huetter. Domani si chiude con la discesa libera.

Classifica super g Saalbach

Ledecka 1’15”94 Brignone +0.28 Lie +0.30 Venier +0.35 Huetter +0.43 Weidle +0.45 Gut Behrami +0.52 Mowinckel +0.53 Bassino +0.80 Raedler +.082