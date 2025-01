Super g di Wengen a Von Allmen. Quinto Paris davanti a Casse

Wengen, 17 gennaio 2025 – Il nuovo corso della velocità è vicino e uno dei protagonisti del futuro sarà sicuramente Franjo Von Allmen. L’elvetico ha aperto il weekend di Wengen con un grande successo in super g, dando immediatamente al pubblico di casa una soddisfazione nella giornata in cui ha deluso Marco Odermatt (solo settimo). Von Allmen ha preceduto Kriechmayr e Rogentin, con due italiani in top ten grazie a Paris quinto, in ripresa, e a Casse sesto. Buona la prova soprattutto di Paris che sembra aver ritrovato confidenza con la velocità dopo la delusione di Bormio e sabato, in discesa, può essere protagonista assieme al compagno.

Von Allmen perfetto, due piccoli errori per gli azzurri

Sole a Wengen, pista spettacolare con partenza poco sopra l’Hundschopf, tradizionale salto sul Lauberhorn con una visuale spettacolare in mezzo alle rocce. Serve pressoché la perfezione e la trova il giovane elvetico Franjo Von Allmen, non più una sorpresa. La differenza la fanno i curvoni centrali dopo la Kernen S, ed è lì che lo svizzero si prende un buon vantaggio, pur con un errorino nelle due porte finali. Poco importa, perché nessuno lo sorpassa e il trionfo è sancito in 1’47”65, con dieci centesimi su Vincent Kriechmayr, che recupera nel finale ma non abbastanza per vincere, mentre al terzo posto si è piazzato l’altro svizzero Stefan Rogentin a 58 centesimi, che ha privato del podio James Crawford, quarto a 62. Gli svizzeri si confermano oggi i migliori al mondo. E gli italiani? Casse ha commesso un errore in un curvone a destra dopo la Kernen S e solo lì ha lasciato sei decimi, ma per il resto ha sciato alla pari di Von Allmen e alla fine si è dovuto accontentare della sesta piazza a 92 centesimi, dietro a un Dominik Paris in risalita, con un errorino prima del terzo intermedio, ma alla fine ottimo quinto a 63 centesimi. Deludente Marco Odermatt, condannato da un errore alla Kernen S che l’ha privato della velocità necessaria nel piano successivo e il leader di coppa si è classificato solo settimo a 1”’04 dal vincitore. A completare la top ten Cameron Alexander, Alexis Monney e Lukas Feurstein. Non bene nemmeno il norvegese Moeller, secondo in classifica di specialità e solo tredicesimo a 1”54, a causa di un errore sulla Mischkante che si è trascinato per tutta la pista. Per effetto di questi risultati, Marco Odermatt tiene la vetta della classifica di specialità con 241 punti, davanti ai 222 di Kriechmayr e i 220 di Moeller, mentre Casse è quarto a 179. In classifica generale, Odermatt allunga il suo vantaggio su Kristoffersen a quasi duecento punti (766 a 574). Sabato è il giorno della discesa libera. La gara più attesa.

Classifica super g Wengen

1 Von Allmen 1’47”65 2 Kriechmayr +0.10 3 Rogentin +0.58 4 Crawford +0.62 5 Paris +0.63 6 Casse +0.92 7 Odermatt +1.04 8 Alexander +1.13 9 Monney +1.27 10 Feurstein +1.32