Sci, SuperG Val di Fassa: favorite e orari tv

Bologna, 23 febbraio 2024 – Due gare in Val di Fassa sulla pista La Volata per andare alla ricerca della coppa di specialità di supergigante. Federica Brignone è chiamata ad un doppio risultato di prestigio sulle piste di casa per provare a battere Lara Gut Behrami, attualmente leader, e Cornelia Huetter, seconda in classifica. Reduce dall’ottimo weekend di Crans Montana, soprattutto il secondo posto in super g, la valdostana vivrà una tappa fondamentale, per non dire decisiva, a Passo San Pellegrino, in una classifica che vede l’elvetica in testa con 5 punti su Huetter e 36 su Fede: tutto clamorosamente aperto a quattro gare dal termine (dopo Val di Fassa ci saranno Kvitfjell e le finali a Saalbach). Nelle scorse ore abbondante nevicata in Trentino a causa della perturbazione atlantica che sta investendo l’Italia in questi giorni, riportando finalmente un meteo più vicino all’inverno. Da verificare le condizioni di neve e pista, con gli organizzatori al lavoro per mantenere un manto sciabile in buono stato. Per sabato temperature in diminuzione e visibilità coperta, cioè una difficoltà in più per le atlete.

La situazione

Grande equilibrio in questa stagione nel supergigante femminile. Brignone è stata molto costante con cinque top ten su sei gare, di cui due podi e due piazzamenti in top five. Di fatto paga il dodicesimo posto di Altenmarkt, forse nel suo weekend più difficile in stagione. Fortunatamente, dopo un periodo opaco, Brignone si è ritrovata nelle ultime gare, soprattutto quelle veloci di Crans Montana con due secondi posti che fanno ben sperare sulla stato di forma della tigre di La Salle. Le avversarie, però, sono forti. Lara Gut va a caccia della Coppa del mondo generale, ha sfruttato a pieno l’infortunio di Shiffrin, ma vuole affiancarci il record di tre coppe di specialità (discesa, super g e gigante), motivo per il quale non mollerà assolutamente l’osso. D’altronde è stata la più continua in super g con quattro podi, di cui due vittorie e due terzi posti, a cui ha aggiunto un sesto posto a Crans Montana, la gara che ha fatto riavvicinare Brignone, e una uscita a Val d’Isere che le ha impedito l’attuale fuga definitiva. E non sarà solo un duello tra le due veterane perché c’è pure Cornelia Huetter, seconda a soli 5 punti da Gut. L’austriaca è temibile avendo vinto ad Altenmarkt e ottenuto due secondi posti (Altenmarkt e St. Moritz), aggiungendoci un quarto e un quinto (Val d’Isere e Crans Montana), pagando anche lei uno zero con l’uscita a Cortina d’Ampezzo. Sembra invece fuori dai giochi Stephanie Venier, matematicamente ancora in gara ma staccata di 94 punti da Gut Behrami.

Le favorite

Difficile uscire dal lotto per le pretendenti alla coppa di specialità come favorite della gara di domani. Sulla pista La Volata si è già corso nel 2021 con tre gare, due libere e un super g, dove ci furono le vittorie proprio di Lara Gut in discesa e di Federica Brignone in super g. Dunque, entrambe si trovano bene sulla neve italiana e se la giocheranno sul filo dei centesimi. Cornelia Huetter, invece, ha già dimostrato di poter sorprendere, forte di una sciata efficace sia sul tecnico che sul piano. Attenzione alle outsider che potrebbero inserirsi e togliere dei punti preziosi alle pretendenti. Stephanie Venier, vincitrice a Crans Montana, sarà da tenere in grande considerazione, così come Marta Bassino che si è ritrovata in Svizzera con la sua prima vittoria in carriera in libera. Attenzione poi alle norvegesi Ragnhild Mowinckel e Kajsa Vickhoff Lie, senza dimenticare Michelle Gisin e Laura Gauche. In casa Italia cercherà il podio Laura Pirovano, sfortunata per pochi centesimi a Crans Montana, mentre le altre azzurre in gara saranno Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi e Sara Thaler. Sul tecnico massima attenzione anche ad Alice Robinson dalla Nuova Zelanda.

Le dichiarazioni delle azzurre

Brignone è pronta nuovamente a stupire dopo il positivo fine settimana di Crans Montana che ne ha rilanciato le ambizioni. “C’è veramente tanta neve pesante, gli addetti avranno tanto lavoro in pista – spiega la valdostana -, ma gli organizzatori hanno lavorato bene nelle scorse settimane, sotto il fondo è duro e sicuramente partono da una situazione migliore rispetto ad altre piste. Quattro anni fa vinsi qui il supergigante, è un tracciato tecnicamente abbastanza facile, per questo motivo non bisogna sbagliare nulla, rimanere sempre nel ritmo giusto, mantenere velocità per la parte finale che è abbastanza piatta. Ci son ancora quattro supergiganti, tuttavia penso solo a sciare al 100%, esattamente come è successo a Crans Montana. So che il mio livello è alto, è difficile arrivare sempre nelle prime posizioni, ma voglio giocarmi il podio ad ogni occasione”.

Bassino è galvanizzata dal doppio podio svizzero: “Troveremo condizioni difficili, ma siamo pronte a ogni situazione. La pista è bellissima, gli organizzatori sono pronti a tutto per liberare il tracciato dalla neve. Qui mi piazzai al sesto posto quattro anni fa, non male. C’è il piano finale che è sempre un po’ il mio tallone d’Achille, cercherò di trovare l’escamotage per portare fuori velocità. Il fine settimana di Crans Montana mi ha dato tantissimo in termini di fiducia e consapevolezza, voglio portarmele dietro anche in questi due giorni”.

Orari tv

Il primo dei due supergiganti in programma sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino si disputerà sabato 24 febbraio alle 11 con doppia diretta tv. Live dalle 10.50 su Rai Due con telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulia Bosca, in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gianmario Bonzi e Daniela Merighetti. In streaming su Discovery Plus e Dazn.

