Tabanelli senza limiti. Dopo il podio a Tignes quinta nello slopestyle

Continua la crescita agonistica della 16enne Flora Tabanelli che poche ore dopo dopo lo splendido podio ottenuto nel big air di Tignes fa registrare il suo miglior piazzamanto in carriera anche nello slopestyle. Per il talento modenese arriva un quinto posto, con 67,20 punti finali e le due run in crescendo. Ha vinto la francese Tess Ledeux con 80,43 punti, davanti all’elvetica Mathilde Gremaud con 75,56 e alla canadese Olivia Asselin con 74,81. Oggi ultima gara di slopestyle a Silvaplana: la Coppa è già di Gremaud con 380 punti.