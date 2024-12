Tabanelli, sono podi di famiglia. Miro e Flora ancora assi di Coppa

Vicini in Cina. Entrambi sul podio. I Tabanelli stupiscono ancora nella Coppa del Mondo di FreeSki. Miro, vent’anni, è giunto secondo nel Big Air di Pechino. Sua sorella Flora, diciassette, è arrivata terza nella stessa gara al femminile.

Qualcosa di unico, da parte dei due fratelli nati a Bologna, e cresciuti sportivamente sull’Appennino modenese. Funamboli dell’aria che hanno avviato due carriere internazionali parallele, ma intrecciatissime quanto a emozioni e consigli reciproci.

Per il ventenne emiliano quello di ieri è il secondo podio nel massimo circuito e segue di poco meno di un anno la prima volta, datata dicembre 2023 a Copper Mountain. Due run da oltre 90 punti gli hanno consentito di presentarsi davanti a tutti all’inizio della terza rotazione, durante la quale il norvegese Tornod Frostad ha saputo piazzare però il salto giusto, superando l’azzurro per soli 0,75 punti. Finisce dunque con Frostad al successo (183,00) con un risicato margine su Tabanelli (182,25) mentre sul terzo gradino del podio sale il canadese Dylan Deschamps (181,00).

Conferma per Flora, che proprio nella capitale cinese aveva saputo cogliere dodici mesi fa il primo podio in carriera nel massimo circuito; il conteggio è ora salito a quota quattro, in un palmares che propone anche i titoli iridati juniores delle ultime due stagioni e la doppietta dorata alle Olimpiadi giovanili, in occasione delle quali era stata anche portabandiera azzurra. Il punteggio finale di 159,50 le è valso il terzo posto dietro ad una convincente Tess Ledeux (168,25) e a Sarah Höfflin (163,00). Il quarto podio in sole nove prove di Coppa disputate ad oggi, a tredici mesi dal debutto del novembre 2023, la dice lunga sulle qualità di Flora. Il Big Air è azzurro anche nello snowboard: Ian Matteoli è splendido secondo.

Giornata d’oro su tutti i fronti, in Cina, per l’Italia. Maurizio Bormolini, 30enne di Livigno e atleta di punta nello snowboard, trionfa nello slalom parallelo di Mylin, ottenendo il quinto successo in carriera nel circuito. E Gabriel Messner è terzo. Un’altra giornata speciale, dopo che sabato aveva vinto Edwin Coratti in gigante.