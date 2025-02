Una campionessa completa. È la degna erede di Deborah

Magari non ditelo a Donald Trump, che ovviamente sostiene che la plastica in mare non rappresenta poi un problema. Però e per fortuna, l’italiana neocampionessa del mondo di gigante la pensa in modo diametralmente opposto. Tanto da aver portato avanti una generosa campagna in materia.

Parto da qui per segnalare che Federica Brignone non è soltanto una bravissima sciatrice, erede degna della leggendaria Deborah Compagnoni, ultima iridata tra le porte nel remoto 1997 (eravamo al Sestriere, per la cronaca).

Segue all’interno