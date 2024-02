Under 18. Coppa del Mondo alla valtellinese. Boscacci-Bertolina: oro e argento

Porta la firma di Silvia Boscacci la tappa della Coppa del Mondo giovani andata in scena a Berchtesgaden, in Germania.

La diciottenne valtellinese, portacolori della Polisportiva Albosaggia, si è infatti aggiudicata nella categoria under 18 sia la vertical di apertura, sia la prova individuale della seconda giornata, concludendo l’impegnativo percorso con il tempo di 1h02’56“, con il quale ha preceduto l’altra valtellinese Melissa Bertolina (Sci Club Alta Valtellina) e la bresciana Vanessa Marca (Sci Club Bagolino).

Per i colori lombardi sono andate bene le cose anche nella gara maschile vinta dallo svizzero Malik Uldry in 48’33“21, con cui ha preceduto l’ottimo Lorenzo Milesi (battuto di 41 secondi) e Luca Curioni, terzo a 43 secondi di distacco. Nella categoria under 20, invece, terza posizione per Simone Compagnoni dello Sci Club Alta Valtellina. Compagnoni si è piazzato alle spalle del francese Jules Raybaud e del trentino Hermann Debertolis, con un ritardo di soli 7"18 del vincitore. A livello femminile tripletta francese con Louise Trincaz davanti alle connazionali Camille Maupoix e Loanne Roussilion dodicesima posizione per Anna Pedranzini.

S.D.S.