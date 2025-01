Vinatzer, lo slalom d’Italia s’è desto. A Garmisch sorride solo Brignone

Due podi che valgono una vittoria nella lotta contro il meteo. Kitzbuehel e Garmisch, Alex Vinatzer e Federica Brignone. L’altoatesino riesce finalmente a sbloccare l’Italia dello slalom, centrando un secondo posto, un podio che mancava da tre anni. La valdostana si fa invece maestra di continuità: terzo posto nel superG di Garmisch, tormentato anche questo dal maltempo.

Vinatzer fa i giochi di prestigio, perché si scende in una mattinata di pioggia a fasi alterne che rende più scivoloso il già ghiacciatissimo e tormentato fondo della pista Ganslern. Una irresistibile seconda manche ha permesso al venticinquenne gardenese di risalire dall’undicesima posizione occupata a metà gara fino alla seconda. La vittoria è però di Noel (1’41″49), terzo il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. "Sono felicissimo perché salire sul podio a Kitzbuehel è sempre stato il mio sogno, sin da bambino. Per me – ha raccontato Alex – non è stato un periodo facile. Ma sono riuscito a rialzarmi e l’ho fatto proprio qui". L’altoatesino rompe così un digiuno lungo tre anni (l’ultimo podio era stato di Giuliano Razzoli) e con una squadra priva di allenatore capo dopo le improvvise dimissioni di Simone Del Dio qualche giorno fa. Prossima tappa maschile nella vicina Stiria, a Schladming, per due gare in notturna: domani il gigante e mercoledì lo speciale.

Brignone allunga invece la lunga striscia di podi (è il 77° in carriera). Ma in classifica generale accorcia su di lei Gut-Behrami, vincitrice ieri del superG, secondo posto la norvegese Kajsa Lie. Federica definisce il suo gennaio "incredibile" e punta l’impegno più importante della stagione, i Mondiali di Saalbach. "Voglio staccare per qualche giorno con i miei amici a contatto con la natura – dice –. Questo mi piace e mi ricarica prima di arrivare a Saalbach. Dovrò riuscire a lasciare tutto il resto fuori e continuare a fare le gare così".

L’Italia – in una gara salvata quasi in extremis, con il maltempo sparito dopo una prima mattinata con neve in quota e pioggia sul fondo della pista Kandahar – gode anche per il quarto posto di Sofia Goggia, il quinto di Laura Pirovano e il sesto di Marta Bassino, arrivato dopo un periodo di appannamento. La prossima gara di Coppa del mondo, l’ultima prima dei Mondiali, è giovedì in Francia con lo slalom notturno di Courchevel e ritorno della campionessa americana Mikaela Shiffrin, al ritorno dopo l’infortunio.

g. t.