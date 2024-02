Vince swenn larsson, rossetti solo 12ª. Shiffrin rimanda il rientro: salta due gare. A Soldeu ancora non brilla lo slalom azzurro

Shiffrin e Vlhova non ci sono, i topi ballano, ma non le azzurre dello sci. Nello slalom di Soldeu ne approfitta invece Anna Swenn Larsson, che sale sul gradino più alto del podio. Nel frattempo i portavoce della fuoriclasse americana fanno sapere che non rientrerà in gara nemmeno il prossimo fine settimana. Shiffrin, infortunatasi alla gamba sinistra (nessuna frattura) nel corso del fine settimana di gare veloci a Cortina d’Ampezzo, non farà le due discese libere e del supergigante di Crans Montana (Svizzera). Shiffrin, in corsa per la conquista della Coppa del mondo generale, ha già saltato il gigante di Plan de Corones e le gare di questo weekend a Soldeu. La Swenn Larsson si è aggiudicata la gara con il tempo di 1’49″25, davanti alla croata Zrinka Ljutic, al terzo podio della carriera e all’americana Paula Moltzan. Seconda manche di testa, ma di buona tecnica per Marta Rossetti, che acciuffa una buona 12/a posizione a 1″93 dalla prima, dopo cinque uscite consecutive e in rimonta di 7 posizioni rispetto alla prima manche. Buon segnale anche da Vera Tschutschenthaler, 18/a alla fine a 2″29, ma brava nel cogliere la prima qualificazione stagionale nella prima manche, nonostante il pettorale numero 48. Qualche punto anche per Martina Peterlini, 27/a, stesso piazzamento ottenuto anche nella prima manche.