A doha e dubai. Berrettini va avanti. Nardi ko con Alcaraz. Infortunio Paolini

Matteo Berrettini avanza a Doha: il romano ieri ha battuto Griekspoor 7-6 (4), 6-7 (6), 6-4 con 23 ace, e si qualifica per i quarti di finale dove se la vedrà con l’inglese Jack Draper. Per Berrettini una partita di grande volontà, a suon di servizi vincenti. Non riesce inveca a Luca Nardi l’impresa di battere Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo. L’azzurro, n.85 Atp, si ferma agli ottavi di finale: primo set stravinto 6-1 da Alcaraz, nel secondo Nardi ingrana e chiude 6-4 in rimonta dall’1-4. Nel terzo Alcaraz cambia registro e chiude 6-3. Nel torneo femminile di Dubai la Paolini si infortuna alla caviglia, resta in campo ma viene sconfitta dalla Kenin 6-4, 6-0.