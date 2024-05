A Roma è Nadal: "Sto crescendo". Arnaldi rimonta

Con i giovani puledri fermi ai box, tocca ai vecchi fusti scaldare gli Internazionali d’Italia. Nadal ci è riuscito subito, tornando dopo due anni di assenza forzata in quello che è il suo regno incontrastato, con dieci vittorie al Foro Italico: il boato con cui lo ha accolto il pubblico di Roma la dice lunga sull’affetto che lo spagnolo riscuote, a maggior ragione ora che tutti sanno che sarà la sua ultima partecipazione. L’avversario non era blasonatissimo, il belga Zizou Bergs, ma c’è voluta una rimonta per vincere dopo quasi tre ore. Nadal oggi è numero 305 Atp, ha perso il primo set 4-6 contro il 24enne belga e poi si è sciolto trovando i suoi colpi: 6-3 nel secondo set, 6-4 nel terzo e la festa del pubblico. "Ho bisogno di trovare equilibrio e match come questo aiutano, ma mi sento più vicino a quello che so di poter essere", ha detto Nadal alla fine. "Non è stato un buon match per me, non ho giocato bene ma ho bisogno di giocare per trovare il modo di vincere. Va molto meglio rispetto a Barcellona, oggi so che posso farcela e se qualcosa deve succedere, succederà". Al prossimo turno lo aspetta Hubert Hurkacz, settima testa di serie del torneo.

Ieri hanno giocato anche molti italiani. Gigante ha vinto il derby azzurro con Zeppieri, Napolitano che ha battuto lo statunitense Wolff mentre Vavassori ha perso con il tedesco Koepfer, in serata Fognini ha battuto Evans in tre set6-4, 3-6, 6-2.

Arnaldi ha battuto il francese Harold Mayot 3-6, 7-5, 6-4 e ora troverà il cileno Nicolas Jarry. La Cocciaretto ha battuto in rimonta la messicana Zarazua, Sara Errani ha superato la statunitense Anisimova.