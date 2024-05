A Roma le azzurre nella finale di doppio. L’Italia sogna: Sinner si allena,. Errani e Paolini puntano il titolo A Roma, Bolelli e Vavassori sconfitti in semifinale, mentre Sinner torna ad allenarsi. Paolini ed Errani in finale contro Gauff e Routliffe. Swiatek regina per la 3ª volta.