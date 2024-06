AL TENNIS CLUB AMBROSIANO. Avvenire, è grande Italia: brilla Ghia. Avanti Ovarelli e Ferraris tra le Under 14

Parte con il piede giusto l’Italia femminile nel torneo Avvenire under 14 che ha preso il via sui campi del Tennis Club Ambrosiano. Arianna Ovarelli e Sofia Ferraris, testa di serie numero 14 e 15 del singolare, hanno raggiunto il secondo turno battendo 7-5, 6-0 la svizzera Victoria Carron e 6-0, 6-3 la francese Lola Tremellat, mantenendo il pronostico che le vedeva favorite. Il colpo della giornata inaugurale spetta invece a Elisa Pieri. La toscana ha estromesso la svedese Victoria Lacki, testa di serie numero 9 del tabellone, con il punteggio di 6-2, 6-4. Nessun problema anche per le due principali favorite: la romena Maria Valentina Popo ha lasciato due giochi (6-2, 6-0) a Olivia Rotteglia, mentre Keisija Berzina si è liberata di Camilla Iannece per 6-2, 6-1. In campo maschile spicca il successo del milanese Giorgio Ghia, capace di eliminare l’undicesimo favorito, il francese Mario Vukovic, per 6-0, 6-3. Avanza pure Edoardo Ghiselli che ha spento (4-6, 6-2, 6-4) le velleità dello spagnolo Rafa Garcia Domenek. Primi match anche sui campi dell’Harbour Club relativi alla categoria under 16: fra le donne la sesta favorita Carla Giambelli ha impiegato un’ora per superare Matilde Lampiano Garbarini 6-0, 6-2, stesso tempo occorso alla polacca Oliwia Sybicka (numero 1 del seeding) per liberarsi 6-1, 6-1 di Beatrice Cocomazzi. Fra i maschi il reggiano Massimo Ruspaggiari ha rovesciato il pronostico contro il numero 7 Emiliano Bratomi, eliminato per 6-4, 6-4. Silvio De Sanctis