Alcaraz contro Nadal, a Las Vegas in marzo la sfida per Netflix

Carlos Alcaraz contro Rafael Nadal sarà un evento: soprattutto per Netflix, e per Las Vegas. La sfida generazionale si farà, organizzata da Netflix a Las Vegas il 3 marzo 2024. Si chiamerà The Netflix Slam. E sarà visibile solo in streaming sulla piattaforma. Il luogo prescelto è l’arena del Mandalay Bay Resort and Casino. "Sono molto emozionato per la mia prima visita a Las Vegas – ha detto Nadal, oggi numero 668 al mondo – una delle città più emblematiche e divertenti del mondo. Sono sicuro che sarà una fantastica serata di tennis". Alcaraz affronterà in esibizione il 27 dicembre a Riad Nole Djokovic.